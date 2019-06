Pernod Ricard lähetti työntekijänsä siivoamaan jokirantaa – saaliina 16 000 tupakantumppia

Alkoholituotteiden valmistus- ja jakeluyritys Pernod Ricard vietti torstaina vuotuista vastuullisuuspäiväänsä Turun Aurajokirannassa.

Yrityksen väki ulkoili Aurajoen rannalla puhdistaen sitä roskista yhteistyössä Pidetään Saaristo Siistinä -järjestön Siisti Biitsi -projektin kanssa. Roskia kertyi monipuolisesti, ja viimevuotinen ennätys 12 000 tupakantumpista kasvoi merkittävästi, kun maasta noukittiin 16 000 selluloosa-asetaatista valmistettua, maatumatonta tumppia.

Maailmanlaajuisesti ympäristöön heitetään noin 4,5 biljoonaa tumppia joka vuosi, mikä tekee tupakantumpista maailman yleisimmän roskan. Suomen ASH ry:n mukaan kotimaassa ympäristöön päätyy noin neljä miljardia tumppia vuosittain.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kiertotalous ja jätevirran hillitseminen ovat osa alkoholijätti Pernod Ricard Groupin aiemmin keväällä julkaistua vastuullisuusstrategiaa.

– Esimerkki kiertotalouden tavoitteista on vaatimus, että vuoteen 2030 mennessä kaikkien pakkauksiemme on oltava kierrätettäviä, kompostoitavia, uudelleenkäytettäviä tai biomateriaaleista valmistettuja. Me näemme vaivaa työskentely- ja elinympäristöjemme suojelemiseksi ja hoitamiseksi, Pernod Ricard Finlandin toimitusjohtaja Jori Manninen kertoo tiedotteessa.