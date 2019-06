Video: Liedon kunta nimesi Pahkamäen koulun kentän Kaapon kentäksi

Jonna Lankinen

Verneri Virkkusen ja Vili Virkkusen keskiviikko kruunaantui toden teolla, kun idoli Kaapo Kakko kaappasi pojat yhteiskuvaan Liedon kultajuhlassa.

– Tämä oli hienoa. Katson tätä kuvaa sitten varmasti aikuisena, iloitsi Verneri Virkkunen.

Jori Liimatainen Verneri Virkkunen (vas.) ja Vili Virkkunen pääsivät idolinsa Kaapo Kakon kanssa yhteiskuvaan. Pojat käyvät parhaillaan jääkiekkoleiriä, ja ovat jo ehtineet saada pelipaitoihin Kakolta nimmaritkin.

Liedon kunta järjesti oman kylän pojalle, kolminkertaiselle jääkiekon kultamitalistille, kultajuhlat Pahtamäen koulun kentällä. Cheerleadereiden kultahuiskat heiluivat, poika saunoi, runsaslukuinen yleisö kannusti ja helle valutti hikeä.

Sankarin ansiosta Pahtamäen koulun kenttä nimettiin nyt uudelleen Kaapon kentäksi.

– Uuden nimen myötä tästä kentästä tulee jääkiekkoilevan kansan pyhiinvaelluskohde. Kenttä kunnostetaan ja sen reunalle tulee kyltti, jossa lukee "Kaapon kenttä", ilmoitti kunnanjohtaja Esko Poikela yleisölle.

Jori Liimatainen Liedon kunta nimesi Pahkamäen koulun kentän Kaapon kentäksi maailmanmestarin kunniaksi.

Ja mitä olisi kansanjuhla ilman selfieitä. Kakon mukaan selfieitä tulee annettua jo melkeinpä enemmän kuin nimikirjoituksia.

– Ei niissä pysy laskuissa mukana, aika suosittuja ne ovat. Mutta kyllä tähän alkaa jo pikku hiljaa tottua.

Kakko myönsi, että idolina oleminen tuo myös vastuuta tullessaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Parhaansa pitää tehdä. Mutta on tämä myös hienoa, että nuoret tykkäävät. Kyllä itsekin tuli silloin paljon katseltua, kun Mikael Granlund voitti mestaruuden.

Jori Liimatainen Juhlat keräsivät runsaasti yleisöä Pahkamäen koulun kentälle.

Kunnanjohtaja Poikela paljasti, että lietolaiset tuntevat Kakon muistakin minijutuista kuin pelkästään poikkeuksellisen lyhyestä mailastaan.

– Kaapo kävi täällä Liedossa koulua sellaisella minipyörällä. Se oli ehkä 2–3 -vuotiaille tarkoitettu pyörä, mutta sillä hän vain aina tuli kouluun, Poikela muisteli ja sai Kakon nauramaan.

Virkkusen veljekset osaavat helposti perustella, miksi Kaapo Kakko on kaikista parhain pelaaja.

– Hän on hyvä ja nopea luistelija, monipuolinen, kuljettaa kiekkoa hyvin ja hänellä on hyvä laukaus. Hän on myös joukkuepelaaja ja tarkka vetämään.

Vili Virkkunen kertoo vielä nukahtaneensa kesken television mm-otteluiden.

– Heräsin siihen huutoon, kun maali tuli. Näin maalin sitten heti uusintana, joten ei se nukahtaminen harmittanut yhtään, Vili Virkkunen sanoi viisaasti.