Marika Anttila

Liedon kunta juhlii tänään torstaina kolminkertaista jääkiekon maailmanmestaria Kaapo Kakkoa Pahkamäen koulun kentällä. Juhlat alkoivat kello 17.

Kakko on käynyt alakoulun Pahkamäessä. Juhlassa Liedon kunta paljasti nimenneensä koulun kentän Kakon kunniaksi Kaapon kentäksi.

Jori Liimatainen Liedon kunta nimesi Pahkamäen koulun kentän Kaapon kentäksi maailmanmestarin kunniaksi.

Kakkoa juhlitaan myös Turussa ensi viikon keskiviikkona, kun TPS ja Turun kaupunki järjestävät Kulta-Kaapon illan Turkuhallissa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Kyllä se Kaapo lietolainen on, vaikka turkulaiset hänet kovasti omakseen mieltävätkin. Hän on niin suosittu kaveri, ettei yllätä esimerkiksi Turun haluavan käyttää häntä markkinoinnissaan. Pelaahan hän turkulaisessa joukkueessa ja hänellä on vahvat juuret molemmissa kaupungeissa, Liedon kunnanjohtaja Esko Poikela sanoo.

Jori Liimatainen Juhlat keräsivät runsaasti yleisöä Pahkamäen koulun kentälle.