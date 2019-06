Lilli Jokela

Hierkonpolun omaleimaisinta maisemaa on Kyhkärännokka, josta avautuu näkymä avomerelle. Kyhkärännokka on kolmekilometrisen polun päätepiste, mutta paikan tavoittaa myös autolla. Avomerimaisema on Mannerveden ehdoton suosikki luontopolulla. "Varsinkin syksyllä, kun lounaismyrsky puhaltaa mereltä, näky on vaikuttava", Mannervesi vinkkaa.