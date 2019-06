Sinilevälauttojen muodostumisriski huomattava tänä kesänä

Voimakkaiden ja laajojen sinileväkukintojen riski Suomen merialueella on viime vuosien tasoa, mutta levälauttojen muodustumisriski on tänä kesänä huomattava. Riski on kohtalainen Saaristomerellä ja kaakkoisella Selkämerellä. Muualla Selkämerellä ja Perämerellä riski on vähäinen. Riskin toteutumisen ratkaisevat kesän sääolot.

Suomen ympäristökeskus ja Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos ovat mitanneet talven ravinnemääriä tutkimusalus Arandan seurantamatkoilla hyvin kattavasti. Talven ravinnemäärien lisäksi arviossa huomioitiin ravinnepitoisuuksien kehittyminen kevään 2019 aikana.

Talven ravinnetilanne antaa alueellisen yleiskuvan ravinteiden saatavuudesta seuraavana kesänä. Kesän lopullisen levätilanteen ratkaisevat kuitenkin sääolot. Sinilevä viihtyy lämpimässä vedessä ja tarvitsee kasvuunsa myös runsaasti valoa. Sinilevien kasvu on hidasta, joten runsas leväkukinta vaatii parin viikon suotuisia olosuhteita.

– Tämä kesäkuun alussa annettu riskiennuste pystyy kyllä varsin hyvin kertomaan potentiaalisista sinileväkukinta-alueista, mutta todellista levätilannetta on syytä seurata viikkotiedotteista ja omin silmin, toteaa ryhmäpäällikkö Harri Kuosa Suomen ympäristökeskuksesta.

Viime kesänä sinileväkukintojen riski arvioitiin pienemmäksi kuin vuonna 2017, mutta toisin kävi. Vuoden 2017 kesä oli harvinaisen kylmä ja pilvinen eikä kukintoja juuri havaittu. Viime kesän kovien helteiden vuoksi Suomeen saatiin yksi lähivuosien pahimmista sinilevätilanteista merialueellamme huolimatta siitä, että talven ravinnetilanne ennakoi vain keskimääräistä riskiä.

Sinileväkukintojen huippu Suomen merialueella ajoittuu yleensä heinäkuun lopulle ja elokuun alkuun. Kukinnat voivat jatkua paikoin pitkälle syksyyn, mutta eivät yleensä yhtä massiivisina kuin kesällä.