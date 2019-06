TS sai ulkoasupalkinnon Kauppatorin kaivauksista

Anne Laitinen

Turun Sanomat on jälleen palkittu kansainvälisessä ulkoasukilpailussa. Pronssisija julkistettiin myöhään tiistaina Kööpenhaminassa Tanskassa.

Alun perin kaikki lähti lukijan toiveesta. Hän ehdotti, että Turun kauppatorin arkeologisista kaivauksista olisi syytä julkaista lehdessä suuri valokuva. Sellainen, että historiallisen näkymän voisi kehystää tauluksi kodin seinälle.

Nyt kaiken päätteeksi Turun Sanomien toimituksessa päästään ripustamaan seinälle taulu, palkintokunniakirja. Kyseessä on TS:n yhdeksäs ulkoasupalkinto kolmen vuoden aikana. Kovatasoisena pidetystä Best of Scandinavian News Design -kilpailussa sijoitus tuli nyt neljättä kertaa.

– Tänä vuonna vain harvoja suomalaislehtiä palkittiin, kertoo tuomariston jäsen, Sunnuntaisuomalaisen graafinen suunnittelija Anniina Louhivuori.

Suureen broadsheet-sivuun saatiin mahtumaan koko Kauppatori. Juttu otsikoitiin Esiin kaivettu kaupunki (TS 4.10.2018).

Torikuoppaa pääsee katsomaan harvinaisesta perspektiivistä, suoraan ylhäältä päin. Esillä on kaivauksia 1600–1800-luvuilta, ja niistä kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä missäkin kohtaa toria on.

Verkkolehdessä sama informaatio esitettiin interaktiivisena grafiikkana.

Työ kilpaili Best of Scandinavian News Design -kilpailussa visuaalisen viestinnän sarjassa, joka on vuosittain yksi kilpailluimmista. Sarjassa ei myönnetty tänä vuonna hopeaa eikä kultaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Pronssia tuli Kauppatorin argeologiset kaivaukset esittelevästä sivusta (TS 4.10.2018).

Sivun visuaalisesta toteutuksesta vastasi TS:n taiteilija, graafikko Ante Johansson. Hänelle tämä on kolmas kansainvälinen ulkoasupalkinto.

Journalistiseksi ja visuaaliseksi kokonaisuudeksi lukijan ehdottaman aiheen jalosti toimittaja, tuottaja Sanna Keskitalo.

Miksei lehdessä julkaistu pelkkää valokuvaa torista?

– Huomasin pian, että kuva yksinään ei aukene, sanoo Keskitalo.

– Lähdin keräämään tietoa löydöistä ja etsin valokuvaajan kanssa Muuritutkimus Oy:n kaivauksen eri vaiheista ottamista kuvista sen, jossa näkyi eniten.

Muuritutkimus Oy antoi sivun suuren kuvan TS:n käyttöön. Sivun muut kuvat ovat TS:n valokuvaajan Marttiina Sairasen.

– Kantavana ajatuksenani oli, että torin alta on löytynyt kaupunki ja sen elämän jäljet kertovat kiinnostavia tarinoita, kertoo Keskitalo.

Keskitalo on valmistunut kulttuurihistorian opinnoista.

Palkintoperusteluissaan tuomaristo kiittää, että lukija saa nähdä kaupunkinäkymää, jonne hänellä ei ole muuten pääsyä.

– Hyvää visuaalista viestintää. Erityisesti paikallisille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet kaupungin historiasta, tuomaristo toteaa.