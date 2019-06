Kupittaan lintulammikoiden kesäsesonki alkaa – uutuutena luita myöten mustat kanat

Kupittaan lintulammikon asukkaita on alkanut saapua paikalle. Tänä kesänä lintuja on noin sata. Niiden lisäksi luvassa on kaneja, undulaatteja, marsuja, vuohia ja kaksi yllätyseläintä.

Kaupungin tiedotteen mukaan uutuutena nähdään Ayam Cemani -kanoja, joilla on lihaa ja luita myöden pelkästään mustaa pigmenttiä.

Sen sijaan yli kymmenen kesää lammikolla viettänyt joutsen eläköityy ja jää kaupungin eläintenhoitaja Ville Roivaisen kotiin. Riikinkukkojen siirtäminen aiheutti Roivaselle sydämentykytystä.

– Riikinkukot elävät kotitilallani vapaana ja karkasivat muuton alla heti haavin nähtyään. Yöksi riikinkukot tulevat eläinsuojiin nukkumaan ja siitä ne saatiin napattua mukaan muuttokuormaan, kaupungin eläintenhoitaja Roivainen kertoo tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Aluksi riikinkukot saattavat lymyillä pensaissa, mutta Roivainen uskoo niiden näyttäytyvän jo noin viikon kuluttua.

Lintupuiston avajaisia vietetään perjantaina 14. kesäkuuta. Yllätyseläimet tuodaan tuolloin paikalle, ja niiden nimeämiseksi järjestetään nimikilpailu. Nimeä saa ehdottaa myös tämän kevään pikkukileille, Valoturkin ja Elli Seinäkiipelin jälkikasvulle. Nimeksi ei voi ehdottaa ihmisten nimiä. Nimet julkistetaan torstaina 20. kesäkuuta.

Kaikkien lintujen ruokkiminen on kielletty.

Kupittaan lintupuisto avattiin vuonna 1905. Lammikko kunnostettiin perusteellisesti vuonna 2000.