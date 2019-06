Tutkimus: sienimyrkkyjen tarkempi mittaus vähentää hukkaviljaa

Elintarvikkeiden sienimyrkyt eli mykotoksiinit ovat vakava huolenaihe ihmisten ja eläinten terveydelle. Turun yliopistossa väittelevä Taha Hussien Abodalam selvitti tutkimuksessaan uusia tapoja tunnistaa, laskea ja luokitella mykotoksiineja tuottavia sieniä.

Tutkimuksessa kehitetyillä mittausmenetelmillä voidaan arvioida mykotoksiiniriskiä ja vähentää elintarviketeollisuuden hukkaviljaa.

Euroopassa on kaksi ihmisille myrkyllistä punahomepopulaatiota, joista pohjoisempi on erityisen yleinen kaurassa. Elintarvikeyritykset seulovat käyttämäänsä viljaa punahomeen varalta. Pikamenetelmien mittaustaulukko on kalibroitu niin, että ne yliarvioivat jonkin verran viljan mykotoksiinipitoisuutta.

– Tämä vähentää kuluttajien mykotoksiiniriskiä, mutta lisää riskiä, että viljelijöiden vilja hylätään, vaikka se ei sisältäisi liikaa mykotoksiineja, sanoo Taha Hussien Abodalam.

Tapani Yli-Mattila Väittelijä Taha Hussien Abodalam keräämässä kauranäytteitä koeruuduilta maatilalta Marttilassa.

Suomessa ensimmäiset punahomeiden toksiinien aiheuttamat eläintautiepidemiat havaittiin 1930-luvulla. EU on määrännyt yleisimmille mykotoksiineille suurimmat sallitut pitoisuudet elintarvikkeissa.

– Emme tiedä, miten mykotoksiinien saastuttamia elintarvikemateriaaleja voitaisiin tehdä myrkyttömiksi siten, että niiden syömiskelpoisuus säilyisi. Siksi meidän pitää löytää nopeita ja edullisia menetelmiä mykotoksiiniriskin ennustamiseksi elintarvikkeissa.

Väittelijän mukaan tämä edellyttää mykotoksiinia tuottavien sienten tunnistamista, havaitsemista ja määrän arviointia varhaisessa vaiheessa sadonkorjuun jälkeen tai jopa ennen sadonkorjuuta.

– On haastavaa ottaa näytteitä esimerkiksi useiden tonnien viljaerästä, jossa on muutama saastunut jyvä, Adodalam toteaa.

Väitöksen alana on molekulaarinen kasvibiologia.