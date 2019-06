Lounaspaikka: Pieni Mex-Mex tarjoaa ruokaa suurella tunteella

Kello käy jo kahta ja vilkkain lounasaika on ohi, mutta Itäisellä Pitkäkadulla sijaitsevassa pienessä meksikolaisravintola Mex-Mexissä on tupa täynnä ja tunnelma ylimmillään. Lattarimusiikki soi ja pöydistä kuuluu iloista naurua ja puheensorinaa. Toisin kuin useissa lounaspaikoissa, Mex-Mexissä on rento tunnelma eikä asiakkailla tunnu olevan kiire minnekään. Tänne on tultu selvästi viihtymään ja nauttimaan hyvästä ruuasta ja seurasta.

Ravintolan omistaja Eder Rodriguez kasaa keittiön puolella vauhdilla päivän lounasannoksia lautasille. Kiireestä huolimatta mies jaksaa palvella asiakkaita hymyillen ja vaihtaa välissä muutaman sanan tuttujen asiakkaiden kanssa.

Ederin kotimaassa Meksikossa yhdessä syöminen on tärkeä osa kulttuuria. Ruokaa laitetaan usein yhdessä, ja siihen käytetään paljon aikaa. Perhejuhlat ovat Meksikossa huippuhetkiä, joita varten koko perhe saattaa kokata yhdessä päiväkausia. Ennen kuin Eder perusti oman ravintolan, hänellä oli joka päivä ikävä meksikolaista ruokaa.

– Ruoka on minulle paljon enemmän kuin pelkkiä makuja. Se on tunnetta. Meksikossa ruoka kokoaa perheet ja ihmiset yhteen. Sellaisen lämpimän ja kotoisan tunnelman halusin luoda omaankin ravintolaani, Eder sanoo.

Suomalaisille muutaman vuoden takaisesta Top Chef Suomi -ohjelmasta tuttu Eder on asunut Suomessa kymmenisen vuotta Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Ennen omaa ravintolaa hän ehti työskennellä pitkään maineikkaissa ravintoloissa, kuten Smörissä, Rocassa ja Sergio’sissa.

Neljä vuotta sitten Eder päätti avata Turkuun ravintola Mex-Mexin. Se oli ollut hänen pitkäaikainen haaveensa.

– Halusin avata pienen paikan, jossa on tarjolla aitoa meksikolaista kotiruokaa skandinaavisella twistillä. Tuoretta, yksinkertaista ruokaa, jossa korostuvat puhtaat maut ja paikalliset raaka-aineet. Olen yhdistänyt meksikolaiseen ruokaan esimerkiksi suomalaista lohta ja tyrniä.

Tila ravintolalle löytyi silloisen kotitalon alakerrasta, jossa toiminut kahvila lopetti toimintansa. Entisen Karinan tiloissa olevan 25-paikkaisen ravintolan moderni ja minimalistinen sisustus ovat Ederin käsialaa. Lämpöä sisustukseen tuovat koristeelliset laatat, kasvit sekä kauniit savikulhot ja -lautaset.

Ravintolan päätuote on lounas. Tarjolla on reilun kymmenen euron hintainen kolmen ruokalajin menu, joka vaihtuu päivittäin. Lounaaseen kuuluu keitto, pääruoka ja jälkiruoka.

Perjantaisin ja lauantaisin lounasajan jälkeen voimassa on lyhyt lista, joka esittelee lisää meksikolaisia herkkuja, kuten tortilloja ja tacoja eri täytteillä. Viikonloppuisin järjestetään toisinaan myös erilaisia teemailtoja.

– Meksikolaisiin verrattuna monet suomalaiset ovat turvallisuushakuisia ruoan suhteen ja suosivat mielellään tuttuja, turvallisia raaka-aineita. Kiireisimpiä lounaspäiviä ovat ne, jolloin on tarjolla burritoja tai enchiladoja. Iltaisin kysellään etenkin tacoja ja tortilloja.

Tuoreet raaka-aineet ovat tärkeässä roolissa aidossa meksikolaisessa ruoassa. Tyypillisiä raaka-aineita ovat esimerkiksi tomaatti, sipuli, jalapeno, chili, korianteri, avokado, lime, salsa-kastike ja pähkinät.

– Tykkään haasteista ja leikittelen mielelläni ruualla. Teenkin ruokaa niistä raaka-aineista, joita on tarjolla. Haen lihat ja kalat Kauppahallista ja vihannekset talviaikaan Vihannespörssistä ja kesällä paikallisilta pientuottajilta.

Testipäivänä tarjolla oli kasviskeittoa, kanaburritoja ja jälkiruuaksi suklaapannacottaa. Keitto ehti loppua ennen kuin itse ehdin maistaa sitä, mutta lounasseuralainen kehui sitä oikein maistuvaksi.

– Valmistan kerrallaan vain sen verran kuin mitä yhden päivän aikana tarvitaan. Minulle on tärkeää, että kaikki on tuoretta. Jos keitto loppuu, se loppuu, mutta parempi niin kuin, että sitä jäisi paljon, Eder toteaa.

Burritoissa oli mukavasti potkua, ja pieni suklainen jälkiruoka viimeisteli lounaan. Pöytiin tarjoillut kauniit lautasannokset antoivat myös silmänruokaa. Rento tunnelma ja hyvä musiikki sai hymyn kasvoille ja tanssijalan vipattamaan.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.