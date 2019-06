Viemärityöt haittaavat liikennettä Raisiossa maanantaista alkaen

Raisiossa Kerttulintiellä tehtävät viemäri- ja vesijohtotyöt kaventavat ajorataa Kerttulintien ja Venheenkadun risteyksessä 3.–7.6. Alueella on 30km/h nopeusrajoitus. Päivittäinen työaika on 8–16. Kevyt liikenne on töiden ajaksi ohjattu työmaa-alueen ohi ja paikalla on liikenneopasteet. Viemärityöt haittaavat liikennettä molemmissa ajosuunnissa.