Katutöitä Untamonkadulla maanantaista alkaen – Urheiluhallin pysäkki pois käytöstä

Maanantaista 3.6. alkaen Untamonkadulla tehtävät jyrsintä- ja päällystystyöt sulkee osan ajokaistoista Untamonkadulla sekä Untamonkadun ja Lemminkäisenkadun risteyksessä. Työt jatkuvat 7.6. saakka. Päivittäinen työaika on 7–16.

Asfaltoinnin aikaan paikalla on liikenteenohjaajat. Urheiluhallin pysäkki 1045 on pois käytöstä työn aikana ja alueella on 30km/h nopeusrajoitus.