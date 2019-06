IS: Turkulaispoliisin epäillään syyllistyneen rikokseen ravintolassa – henkilökunnan mukaan vastusti järjestysmiestä

Ilta-Sanomien mukaan kyseessä on Lounais-Suomen poliisilaitoksen miespoliisi. Poliisi oli vapaa-ajallaan turkulaisessa ravintolassa viime joulukuussa. Kihlakunnansyyttäjä Antti Virtanen on vahvistanut Ilta-Sanomille, että ravintolassa sattuneen välikohtauksen seurauksena ravintolan henkilökunta on poistanut poliisin ravintolasta ja tehnyt tämän toiminnasta tutkintapyynnön.

Esitutkinta tapauksessa on saatu melkein päätökseen ja poliisia epäillään järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta.

Kihlakunnansyyttäjä Virtanen on kertonut Ilta-Sanomille, että poliisin seurueessa ollut henkilö oli ollut mukana järjestyshäiriötilanteessa, johon poliisi oli puuttunut.

Ravintolan henkilökunta ja epäilty turkulaispoliisi ovat erimielisiä tapahtumien kulusta.