Turun kaupunki istuttaa noin 1,5 hehtaarin suuruisen vanhan peltomaan metsäksi Hirvensalon Ylikylässä. Alueelle istutetaan yhteensä noin 3000 kappaletta 1,5-vuotiaita kuusen paakkutaimia ja 1-vuotiaita rauduskoivun paakkutaimia. Lisäksi alueelle istutetaan muutamia kymmeniä tervaleppiä ja lehtikuusia. Metsitettävä peltoalue on kevyesti mätästetty taimien kasvuunlähdön varmistamiseksi. Istuttaminen aloitetaan ensi maanantaina.

Michael Monroe osallistuu Energiayhtiö Loisteen energialähettilään roolissa istustöihin istuttamalla Hirvensaloon kaksi kuusta ja kaksi koivua. Monroen istuttamat puut merkitään laatalla, jolloin istuttamisen onnistumista ja puiden kasvua voi seurata myös tulevaisuudessa.

Turun kaupunki uusii parhaillaan metsäsuunnitelmaa. Uudistettavassa suunnitelmassa painotetaan metsien merkitystä hiilinieluna. Myös metsien virkistyskäyttö ja taloudellinen metsänhoito tullaan huomioimaan suunnitelmassa. Metsien hoitomenetelmiksi esitetään jatkuvan kasvatuksen mukaisia toimenpiteitä. Metsäsuunnitelman valmistelussa on kartoitettu useita kymmeniä hehtaareja myös muita mahdollisia metsityskohteita.

Turun kaupunki on mukana Luonnonvarakeskuksen tutkimushankkeessa, jonka tarkoituksena on selvittää kunkin kaupungin omistaman metsikön merkitys hiilinieluna. Tulokset tallennetaan metsikkötasolla kaupungin metsätietokantaan. Metsäiset hiilinielut muodostavat osan Turun kaupungin ilmastostrategiasta. Kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.