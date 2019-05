Paakarlantiellä ja Vellamonkadulla jyrsitään ja päällystetään viikon ajan, Helsinginkadulla kaivotyö

Turun Paakarlantiellä ja Vellamonkadulla tehdään jyrsintä- ja päällystystöitä työt kestävät noin viikon 7. kesäkuuta asti. Päivittäinen työaika on kello 7–18, ja paikalla on liikenteenohjaajat. Ajokaistoja suljetaan työmaan kohdalta, ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Kaivotyö haittaa liikennettä Helsinginkadulla välillä Aninkaistensilta–Hämeensilta 29.5.–5.6. kello 8.30–15 ja 17.30–21. Ajokaistoja on kavennettu ja suljettu, haittaa on molemmissa ajosuunnissa. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.