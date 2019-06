Katso listat: Ammattiin valmistuneet Turusta ja Lounais-Suomesta

Turun Sanomat julkaisee verkossa laajasti ammattiin valmistuneiden nimiä Lounais-Suomesta.

Turun ammatti-instituutti

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA

Abed Shaymaa, Ahmed Ali Abdirahman, Al-Azzawi Ali, Alhamdan Mona, Aus Marina, Buchani Mirhesari Shahriyar, Daunoraviciute Rasa, Efstathioy Georgios, Ferthous Samima, Mehmeti Rejhane, Musliu Leutrim, Salimi Farshad, Tran Truc, Abdalbaqi Mohammed Mohammed, Al Zaidi Walaa, Al-Dolaimi Anmar Hassan, Al-Janabi Mohammed, Al-Khalidi Tariq, Al-Zaidi Ethar Ragheed Jasim, Fatahi Akan, Fattahi Mahmuod, Gabriel Natalia, Ghafarizadeh Hossein, Huseini Vjollca, Taher Nareen, Alkhazraji Ihsan Ali Hussein, Al-Sammarraie Omer Safaa, Azimi Soosan, Haavel Jelena, Hamda Houda, Mansour Fatima-Ezzahra, Ramandeep Kaur, Sokolovskaja Kristina, Tiunni Iuliia, Uusipulkamo Sarko

Aikuisten perusopetus

Abdi Mohamed Osman, Abdihakim Abdow Sabrina, Ahmed Nur Abdullahi, Faleh Hajar Mohammed, Faysal Abdi Ahmed, Geedi Sahro Yuusuf, Ghanuom Judi, Hassan Hodan Ali, Igihozo Nicole, Jeelle Anab Faarah, Mohamed Abdiqani Said, Mohamed Hamse Said, Mohamed Mulki Muktar, Mohamed Muna Said, Mohamed Shaban Said, Mohamed Abukar Abdirizaq, Molayemi Ezatullah, Nuur Abdi Sadaam, Raheem Jumana Khalil, Salad Asho Osman

Autoalan perustutkinto

Avula Antti, Bromboszcz Patryk, Dahlbom Elias, Fallahi Karagoz Sahin, Hakala Janos, Heikkinen Toni, Hellman Ossi, Iljin Oliver, Immonen Antti, Jahandideh Ismaeil, Jalava Saku, Kandelin Casper, Karppi Elias, Koivisto Christian, Kulmala Jami, Lehtinen Jeri, Lukner Carl-Kert, Matikainen Juuso, Mondonen Dimi, Niitynpää Jermu, Peri Antti, Pietilä Mikko, Pitsinki Miro, Rantanen Lukas, Rumpunen Olli, Salminen Tom, Suontaa Sami, Tuomi Eino, Valkonen Jenna, Vesikko Väinö, Viuhko Aatu, Österlund Oskari

Grundexamen inom Företagsekonomi

Juusela John, Lindholm Jessica, Melén Meija, Nykänen Lise-Lott, Omar Sahra, Partanen Katri, Tahmasebirad Ronaz

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Honkola Thomas, Jansson Jesper, Jensen Max, Sjöberg Filip, Kjellin Anthony, Willför Benjamin

Elintarvikealan perustutkinto

Aalto Maria, Arvola Matilda, Duangporn Jureerat, Halonen Roosa, Hannula Pinja, Hätönen Cajsa, Jaakola Noora, Lehto Enni, Lehtonen Petra, Lim Ching, Nieminen Inkeri, Nurmi Esteri, Nurminen Sami, Porkka Ida, Rantala Kaisa, Romo Elena, Saanisto Karoliina, Suuronen Heidi, Toivonen Elina, Tuominen Ilona, Virta Julia, Virtanen Vilhelmiina

Hiusalan perustutkinto

Ahola Emma, Baidoo Helmi, Brandt Eveliina, Heikkilä Sini, Hyyryläinen Maria, Jasmavaara Janina, Jussila Jeena, Korpi Nea, Kyynäräinen Jessica, Lahtinen Nora, Lammi Marika, Lehtonen Sebastian, Linnavalli Julia, Mahdi Jasmin, Mamia Jessica, Ngo Thanh, Palmroth Peppi, Pyykkö Ronja, Seppälä Kia, Simola Jasmin, Taipale Aurora, Uusipäärni Emilia, Vähämiko Vivia, Yershova Alona

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Aaltonen Kristian, Ala-Varvi Joona, Alenius Jere, Aulio Alli, Blumkvist Marco, Dahl Max, Elovaara Vilma-Leena, Granlund Jan, Grigorova Adelina, Hakanpää Jenni, Hautalahti Antti, Heinemaa Roni, Helle Eveliina, Hjerp Eero,Hoikkala Ada, Huotari Pinja, Jansson Saara, Kaarne Aleksi, Kanto Tyko, Karhunen Leila, Kataja Tea, Kaumi Eena, Kielo Jasmin, Kielo Tii-Maria, Koli Aleksi, Koli Iiris, Koli Jonas, Koppanen Suvi, Koskinen Wilma, Kunnas Emilia, Kuusinen Saara, Kyyrönen Maija, Laine Eetu, Laine Tiia, Lammela Eero, Langenberg Ruusu, Lehmus Kasper, Leino Tiia, Leivo Oona, Lempiäinen Verneri, Lindholm Joona, Luhta Veera, Lumme Mirja, Lönnblad Satu, Lööbas Leera, Malmila Ossi, Mukuna Kerere, Mäkelä Veera, Mäkinen Markus, Nikanto Eevi, Nitschke Jesse, Nordanberg Linnea, Nurminen Nora, Nykänen Nea, Oivukka Noona, Ojanperä Jani, Ojaranta Ilari, Oksa Tea, Rantanen Tomas, Rautsala Niklas, Saaristo Jutta, Saksi Ronja, Salmela Janina, Santalahti Valtteri, Saurio Alexsandra, Siivonen Lauri, Sjöblom Christel, Sjöström Joel, Soikkonen Kirsi, Strömberg Lucas, Suomi Veera-Kaisa, Suvanto Jonna, Säkki Jaana, Tanhuanpää Jenna, Torikka Suresh, Trinh Jimmy, Turjas Aaro, Törrönen Jasmin, Vahtera Sofia, Valonen Ola, Varho Essi, Viitala Vera, Vähämäki Samu, Willisi Santeri, Yöntilä Aleksandra, Österlund Karri

Kauneudenhoitoalan perustutkinto

Eilu Saara, Kankare Noora, Lindstedt Jasmin, Mareen Tessa, Mattila Riina, Perkkiö Amanda, Piilinen Henna-Maria, Raitanen Miisa, Talja Maiju

Kondiittorin ammattitutkinto

Korkeamäki Jenni

Kone- ja metallialan perustutkinto

Aaltonen Juho, Enberg Jiri, Haidari Musa, Haka Aleksi, Jäppinen Robert, Kankaristo Valtteri, Laaksonen Jere, Loukamaa Jussi, Oja Miikka, Salonen Niko, Sariola Oskari, Simolin Hama

Kotityö- ja pudistuspalvelujen perustutkinto

Krokberg Johanna, Oksanen Jutta, Oxman Nina, Ruti Saara, Räsänen Rosa, Räsänen Sanni, Sippola Tuomas, Teitto Nora, Virtanen Markus

Laboratorioalan perustutkinto

Halme Terhi, Harju Tuomas, Heinonen Laura, Hietarinne Jessica, Kantola Hilla, Marttila Noomi, Ristimäki Ronja, Saavalainen Erika

Liiketalouden perustutkinto

Aalto-Setälä Emil, Aarnio Aatu, Abdou Christopher, Abdulahad Ransi, Acar Julia, Al Mashhadani Tareq, Altug Rabi, Andreeva Elina, Anttila Jesse, Bao Kim, Barkat Iyman, Beka Gezim, Brander Urho, Bushi Gazmen, Chairaksa Ais, Dogan Berkay, Elonen Janne, Fabricius Jasmine, Gjosha Drilon, Goloubeva Sofja, Grönroos Robin, Guedri Nizar, Hagelberg Aleksi, Hakala Mikael, Heikkilä Jenna, Helenius Jesse, Hilden Daniel, Hoefft Anton, Hussaini Mohammad, Ibrahimi Florije, Ilves Aksel, Immonen Jarna, Johansson Fanny, Joki-Sipilä Juho, Juvonen Eetu, Kaikkonen Viivi, Kangaslahti Oliver, Karjalainen Joni, Karlsson Sara, Kaunismaa Rami, Kontto Jennifer, Koskinen Kasper, Kotila Venla, Kranni Nico, Kujala Matias, Kurki Jukka-Pekka, Laaksonen Joona, Laaksonen Miikka, Lammi Joel, Lehtinen Tiia, Lehtovaara Netta, Lindell Atso, Liu Poppy, Loponen Atte, Lusenius Emil, Lähteenmäki Teemu, Mahmood Fatima, Malminen Meea, Manderoos Mikael, Meer Getter-Medeia, Merinen Otto, Mild Joonas, Montola Niko, Mullo Elina, Mäkipere Oona, Nevalainen Julius, Nieminen Jesse, Nouri Muhammad, Nurmi Julia, Nuutila Viljami, Nyyssönen Jere, Oivanen Niko, Oksanen Tuomas, Ollikainen Roosa, Paavola Miro, Pallaspuro Samu, Palola Niko, Paraganlija Mirela, Parpola Touko, Pyyhtiä Tuomas, Qadumi Amné, Rantala Roope, Rauhakylä Emma, Reunanen Julius, Rezaee Samira, Rostedt Joachim, Rytkölä Salla, Saarnilehto Emmi, Sale Serigne, Salminen Matti, Schwartz Sofia, Sepponen Joona, Shoesh Ali, Siltanen Raakel, Sinkkonen Juho, Suomi Aku, Tarponen Oskari, Teijula Tuukka, Tolonen Linda, Tolonen Nikke, Truhponen Oskar, Tuhkalainen Petra, Uuttu Rosa, Vaahtera Jasu, Wahlbäck Marika, Vahtera Jesse, Veliqi Majlinda, Veseli Dafine, Virtanen Veeti, Örling Saku

Logistiikan perustutkinto

Ailio Oona, Ewart Tony, Harju Aleksi, Helenius Noora, Helin Joona, Henriksson Niko, Hietanen Ville, Hämäläinen Jere, Kaurala Justus, Kitti Robin, Kokkonen Roman, Kuusisto Janne, Laaksonen Joni, Laurell Ellinora, Luoma Eetu, Mansner Matias, Masalin Eemil, Mynttinen Jasper, Mäkitalo Annastiina, Mäntylä Miro, Mäntylä Otto, Nieminen Juho, Nieminen Samu, Nurminen Rasmus, Ojala Kamilla, Petrell Juho, Rindell Jarno, Roue Emil, Ruohonen Roni, Saarisalo Mikael, Sahlberg Patrik, Salminen Anni, Salo Aleksi, Salovaara Jani, Tamminen Ilmari, Tuominen Samu, Valve Julius, Vikström Aku, Viljanen Iitu, Vuorinen Jami, Vähämäki Sonja

Lääkealan perustutkinto

Aalto Krista, Al-Bujiba Zahra, Annala Elina, Binaku Shkelzen, Bågman Kirsi, Haverinen Tanja, Killström Kirsi, Leino Susanne, Luukkainen Anni, Määttä Ella, Raappana Mirka, Suckman Santeri, Suominen Rosa, Varjonen Julia

Majoitus-ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

Malmberg Jarkko, Pyykkö Roy, Salonen Nea

Matkailualan perustutkinto

Andrejeff Mimmi, Anton Jennyfer, Dahl Emmi, Friberg Aliisa, Hakulinen Henna, Merisaari Milla, Mäkelä Noora, Rannikko Erika, Routi Julia, Sandelin Melina, Siimes Meri, Tammero Lotta, Teuho Elina, Tuominen Annika, Vuori Rosa

Painoviestinnän perustutkinto

Forsström Ida, Gröhn Emma, Lähteenmäki Oona, Metsämäki Janina, Mäkinen Karoliina, Rasimus Pinja, Sautila Akseli, Taskinen Seelia, Tikkanen Suvi, Toukonen Ella, Uusitupa Laura, Viitanen Benjamin, Wallin Erika

Puualan perustutkinto

Huhtaniemi Mira, Jänes Raido, Kitti Rico, Kitti Ronja, Metsälä Juuso

Rakennusalan perustutkinto

Abdullahu Leufat, Ahto Niko, Alajoki Arttu, Anttila Teemu, Höyhtyä Siiri, Karonen Oona, Keihäs Patrik, Kütük Sedat, Mäkinen Emma, Palvanen Santtu, Pottila Aleksi, Sanso Bockarie, Summanen Sonja, Viitanen Lauri

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ahonen Sanni, Alander Anna, Alppi Saana, Arvilahti Aada, Ates Havva, Bettahar Abdel, Blomqvist Anni, Bowie Tara, Ekström Emmi, Erhomaa Veera, Gillstén Lotta, Grönholm Roosa, Grönlund Jenni, Gustafsson Jami, Hakkarainen Tinja, Hassan Sabrin, Hautaoja Vilma, Heikkilä Ronja, Heino Heidi, Helenius Tessa, Helminen Janette, Hirvensalo Pinja, Honkasalo Jaakko, Houry Vilma, Hovivuori Emmi, Hurskainen Iida, Hyvärinen Janina, Hägert Linda, Hörkkö Siri, Idrizi Medina, Jaakkola Oona, Jewander Jesper, Johansson Siru, Jokinen Jonna, Kainulainen Jaakko, Kaisalmi Emmi, Kallio Nea, Kallioinen Janika, Kallionpää Milana, Karvinen Jenna, Kautto Salla, Keyse Hibo, Kivilä Jenny, Koistinen Venla, Koivunen Heidi, Koivuniemi Ida, Koli Iida, Kuivalainen Ronda, Kulo Noora, Kuusela Jessica, Kytöluhta Nelli, Laine Tinja, Laine Veera, Laivo Hanna, Langoya Anek, Laurén Oscar, Lehmuskallio Jasmin, Lehtinen Masi, Leino Linda, Lintunen Leo, Lisha Dea, Manninen Elma, Martin Venla-Riina, Marttila Sanna-Maria, Mattila Sofia, Mikkola Maria, Mononen Jennin, Muuse Qamar, Myller Elina, Männistö Sara, Mölsä Susan, Nguyen Huyen, Nieminen Essi, Nikkanen Viivi, Nurola Mette, Näse Enni, Olofsson Senia, Pankkio Katri, Parla Janina, Pellonperä Emmi, Petuhova Rita, Pohjola Jenna, Ragusa Julia, Rantala Leastina, Rantanen Jere, Reivolahti Aino, Rosten Linda, Ruohonen Tiina, Sahinoja Linda, Siipola Sini, Silkka Iina, Simiö Ismo, Skyttä Sonja, Sulanne Elina, Suominen Aleksandra, Suvanto Jack, Tammisto Oona, Toivonen Tuomo, Tuominen Alisa, Tuominen Jenni, Turtola Anna, Uutela Amira, Uutela Samu, Uuttu Lotta, Vainio Riina-Emilia, Valtanen Essi, Varjonen Jalmiina, Wilders Annamari, Viljakainen Elina, Vilo Kaisa, Virolainen Aino, Vuola Emmi, Vuori Inka, Vuorinen Nea, Välikangas Tiia, Välilä Aleksanteri

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Ahola Emil, Arvonen Aleksi, Back Miska, Blomqvist Matias, Broberg Samuel, Elo Joel, Gustafsson Jesse, Halt Oskari, Heininen Jussi, Hellström Axel, Hietaharju Markus, Hukio Jani, Ilmasti Jere, Julkunen Lari-Pekka, Juovanen Kristian, Juutilainen Sami, Kaasinen Jere, Kaeophet Sucheep, Kaukovalta Roope, Keihäs Markus, Kemppainen Joni, Kettunen Juha, Kiiski Toni, Kirveennummi Janos, Koskinen Valtteri, Kosonen Roope, Kurri Jouni, Kuusamo Nico, Kuusisto Sami, Kyynäräinen Saku, Källi Linus, Laakso Jesse, Leijala Teemu, Lehtilä Jasper, Lehtinen Niko, Lehto Lauri, Lehto Oskari, Lehtonen Jere, Lehtonen Joona, Liimatainen Viljami, Lindholm Lauri, Lindström Marcus, Liski Samuli, Liukkonen Akseli, Liukkonen Juho, Moberg Jere, Mäki Valtteri, Niemelä Oliver, Nieminen Eemeli, Nikula Patrik, Nurmi Niko, Näränen Niko, Ojala Joonas, Pacolli Gezim, Pinomäki Joonas, Rantanen Joona, Raunio Jalmari, Romppanen Jaakko, Saarinen Santeri, Sainio Arttu, Salahetdin Juuso, Salminen Artturi, Salminen Jesse, Salo Roni, Salonen Teemu, Soini Onni, Toivola Teemu, Toivonen Matti, Touru Miro, Vaarapuro Waltteri, Vaissi Joonas, Vanhatalo Toni, Virtanen Kalle, Vuohijoki Joonas, Yagubi Najibollah

Talotekniikan perustutkinto

Aaltonen Petri, Alakylä Jerry, Hildén Joonatan, Jalonen Jasse, Järvenhaara Onni, Kallionpää Joel, Kangasniemi Santeri, Kero Hanna, Keskinen Samuli, Ketola Johannes, Konkola Joni, Kulmala Konsta, Laaksonen Arttu, Laaksonen Samu, Lahdenne Tommy, Lehto Oskari, Leposaari Teemu, Mark Antton, Maunula Max, Nikki Pekka, Paavola Lauri, Paillaud Nikolas, Palmroos Jere, Pelkonen Miko, Pesanto Niko, Pyyhtiä Saku, Räty Roni, Sakko Samuli, Seljola Miko, Siren Leevi, Stenroos Nico, Väisänen Viljami

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

Anwari Bita, Hamatyar Nasrina, Huikari Iina, Koivukangas Regina, Lauri Liina, Lehtinen Natalia, Manner Lidia, Muranen Sini, Nummela Aki, Palosaari Jenna, Savolainen Jessica, Voutilainen Erica

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Huhtala Jonne, Humalamäki Niklas, Jokinen Juho, Junnila Miska, Kaskimäki Antti, Kaskimäki Iiro, Kerajärvi Kasper, Keskisarja Tom, Kosonen Markus, Kulmala Eetu, Larjama Jannik, Lavonen Aku, Lindholm Eetu, Lucchesi Julius, Luoto Oliver, Marjasto Oskari, Murro Tuomas, Nordström Pyry, Paakki Jerry, Pöytäkivi Aleksi, Riihikallio Jyri, Saarela Antti, Saarenpää Konsta, Sartola Patrick, Soisalo Joni, Sopola Sebastian, Suontama Otto, Tamm Henry, Tähtinen Roni, Vaastela Maxim, Virolainen Elias, Westerinen Jan, Ågren Aki

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Jauhiainen Jaakko, Junkkila Mikael, Kankaanpää Jarkko, Kumlander Jimi, Lampola Hanna, Martti Juho, Marttila Felix, Mattila Jukka, Mäkinen Miro, Nyholm Elias, Tiihonen Jenny, Uusitalo Joose, Valtanen Jemina, Vesterinen Wilma, Yli-Talonen Eetu

Turun ammattiopistosäätiö TAO

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Asikainen Riina, Cavonius Toni, Fabre Casimir, Haakana Karoliina, Häkkinen Satu, Joutsa Jasmin, Kaleva Aaron, Kaleva Anton, Kumlander Frida, Lång Anniina, Mettälä Clarissa (kaksoistutkinto), Ruohonen Kia, Salonen Jenni, Urponen Reetta

Pintakäsittelyalan perustutkinto, lattianpäällystäjä

Aaltonen Anna-Saara, Hakala Jasper, Lahtinen Roni, Salmi Taru, Virtanen Niilo

Pintakäsittelyalan perustutkinto, pintakäsittelijä

Haapanen Roosa, Jaakkola Janita, Josefsson Miska, Mäkeläinen Joonas, Orrenmaa Teemu, Puumalainen Lilli, Renfors Petrus, Tuisk Kirsika

Veneenrakennuksen perustutkinto, veneenrakentaja

Gört Teemu, Heiskanen Petri, Kole Veronika, Pöllänen Risto, Roldugin Alexander

Talotekniikan perustutkinto, rakennuspeltiseppä

Golomb Semjon, Kivilä Julius, Pönkkä Juha

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Heinonen Lassi, Luotonen Kalle, Paavola Miikka, Rajala Mikko, Sola Aku, Viitanen Joonas, Virolainen Ville

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja

Klavér Krista, Manninen Riina, Razaee Sara, Välimäki Julia

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, verhoilija

Raininko Sofia, Setälä-Niemelä Rahel, Tuominen Karita

Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan osaamisala, artesaani

Aaltio Mira, Arasola Mariia, Valtonen Sari

Taideteollisuusalan perustutkinto, verhoilualan osaamisala, artesaani

Lundgren Linda, Myntti Riitta, Saura Merja

Turun aikuiskoulutuskeskus

Turvallisuusalan perustutkinto

Alyasi Gzing, Amiri Karzan, Björn Aleksi, Keskitalo Artturi, Porema Roni, Ronkainen Mikael

Turun konservatorio

Musiikkialan perustutkinto (klassinen musiikki)

Bai Yanan, Buss Ulrika, Elomaa Saga, Kleine Iida-Marja, Laitinen Inka, Luomajärvi Olli, Malm Kristoffer, Rissanen Sanna, Tsarkov Taru, Tynkkynen Helmi, Vahero Michaela, Vallinen Rebekka, Vuorisalo Meri, Waselius Jacob, Ylijoki Siiri

Musiikkialan perustutkinto (pop & jazz -musiikki)

Hiukkanen Dora, Kerminen Emma, Kettu Santeri, Laaksonen Heikki, Lonka Aimo, Lumme Roosa, Lyytinen Senni, Manninen Roosa, Myllyniemi Ella, Rahunen Tuomas, Smiley Meeri, Tunturi Miisa

Musiikkialan perustutkinto (musiikkiteknologia)

Aho Onni, Froloff Anton, Hallikainen Eeli, Huovinen Felix, Janatuinen Mikko, Laaksonen Markus, Myöhänen Miska, Tuominen Patrik

Turun kristillinen opisto

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Aalto Aija, Auvinen Alfija, Ebrahim Nasrin, Forsgren Mervi, Friman Rebecca, Golubeva Valentina, Hasan Ali Zeno, Heikkilä Tommi, Helenius Marika, Helkearo Mia, Hirko Sanna, Inkinen Elizabeth, Iseni Shqipe, Isokääntä Miia, Kalasniemi Nelli, Kalliokorpi Janette, Karén Susanna, Kaunela Suvi, Kerttula Elina, Kivelä Riikka, Kourula Laura, Kucinska Inga, Laaksonen Nora, Laiho Henna, Laiho Laura, Lausamo Annina, Lehtisalo Janina, Lemmetyinen Rosa, Limnell Anna, Merhfour Fatima Zahra, Metsä-Tokila Samu, Obay Uyulu Joelle, Ojala Henna, Ojala Nina, Paananen Venla, Pajula Merike, Palani Leila, Palletvuori Miisa, Pavlova Ekaterina, Rantakylä Reetta, Rinne Susanna, Sahla Katri, Salo Maria, Savakko Tuulia, Seppälä Anna, Simolin Anna, Sirkiä Nita, Sotka Jasmina, Storfors Riia, Suomi Henni, Tare Liisa, Tasanen Leena, Terho Eeva-Karoliina, Toivonen Jenny, Torikka Heidi, Uschanow Suvi, Viitanen Nazha, Vuorinen Aurora, Walve Josefina, Yassin Abdula Aram

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto

Einola Maria, Hellstén Annastiina, Jekkonen Rosa, Kauppinen Nea, Kivenmäki Olivia, Koli Essi, Koskinen Milla, Kujanpää Ida, Kyllönen Kia, Laine Tuuli, Leppänen Tiia, Matilainen Jonna, Niittymäki Eija, Närvänen Suvi, Oksanen Arja, Partanen Krista, Rondan de Noisternig Antonio, Rundelin Mariella, Sainio Ronja, Tiira Annika, Tuominen Heidi, Töntsi Taru

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Ade Rosanna, Al-Abdulrasul Naba, Fey Karen, Flinkman Mari, Hansen Tina, Horjamo Satu, Jokela Maarit, Järvinen Anna, Kiyani Koestan, Koivusaari Petra, Kokkola Mervi, Majuri Linda, Mannermaa Jenni, Norrman Auri, Nurmi Tiina, Risti Jenni, Setälä Kirsi, Suominen Riikka, Tanhuanpää Johanna, Toivonen Hanna, Tuomi Liisa, Vuorela Anu, Ylitalo Mika

Suntion ammattitutkinto

Järveläinen Marjaana, Lehto Mari, Leppäniemi Marko, Pitkäranta Pasi, Ruohomaa Matti, Ruostela Roope, Sipilä Jussi, Sirniö Teijo

Paasikivi-Opisto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Elo Ilari Aaron Olavi, Lindman Noramaria Adalmina, Mela Noora Helena, Modig Emmy Beatrice, Niemelä Joni Elias Artturi, Nieminen Elina Anna Maarit, Rissanen Anna-Riikka Ilona, Råstedt Ida-Maria Sofia, Shintami Anni Ananya, Siilin Kiia Maria, Suomi Jami, Tervo Jere Jonne Kristian, Valkamo Kaapo Ilmari

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Hakovirta Jenna-Julia, Tietäväinen Henri Tapio

Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto

Kalanviljelijän ammattitutkinto

Suhonen Otto-Pekka

Kalastusoppaan ammattitutkinto

Sundström Emil Joakim Andreas, Virtanen Teemu Joel

Kalatalouden ammattitutkinto

Jakonen Ville Valtteri, Salonen Jesse Petteri

Kalatalouden perustutkinto

Encina Edith, Kinnunen Ville, Kivijakola Matias, Lepistö Juho Aleksi, Myllylä Jaana Hannele, Salonen Jesse Petteri, Suhonen Eelis Kalle Eerik

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Fröjdö Sam Krister, Hakanen Tanja, Helander Ingrid Elisabeth, Kallioniemi Olli Anttoni, Lehtinen Outi Johanna, Lento Jenni Maria, Mackey Anna-Maria, Rantala Sari Annette, Rantanen Manno Olavi, Reiala Anu Helena, Reini Aleksi Johannes, Salonen Noora Emilia, Sinitie Sanna Aurelia Emilia

Ammattiopisto Livia, Sosiaali- ja terveysopisto

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

Hörkkö Salla Maaria, Suominen Sanna Riitta, Virtamo Sari Hannele

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Aittala Noora Karoliina, Heino-Kaukonen Taina Elina, Taavela Marianna Hannele, Vesander Johanna Hannele

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Lindholm Jenna Kristiina, Mattila Anette Marketta, McNamara Silja-Maaria, Mäki Irina Marketta, Pennonen Marjo, Tamminen Mervi Milla Anneli, Virta Jaana Johanna

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto

Alonen Virpi Johanna, Kaasilahti Janina Ariella

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ahokas Jaana Maritta, Al-Obaidi Mahd Mazin Saadoon, Asikainen Minna-Maria, Auvinen Milla Eveliina, Blomster Petra Hannele, Boonjerm Sunisa, Bosgoed Hetty Frederika, Ebrahimi Pashmin, Eisto Janna-Mari, Eloma Ilondo, Ghimire Arati, Hakala Essi Kaarina, Hallikainen Minna Kristiina, Haug Kaja, Herrala Eija Irmeli, Hietaoja Emmi Emilia Vilhelmiina, Juntunen Jeanette, Juusti Nita Janica, Järvi Marja-Liisa, Kallio Satu Susanna, Karimi Mariam, Karjalainen Terhi Hannele, Karlsson Milla Carolina, Kasak Kadri, Kastu Milla Unelma, Kaunissaari Jade Astrid Josefina, Kedonperä Maarit Birgitta, Kettunen Jenniina Johanna, Kontro Tiia Kristiina, Kordi Zahra, Koskinen Miretta Emmi Karoliina, Koskinen Päivi Maria, Kulmanen Janita Julia, Kulmanen Tuula Marjatta, Kulovac Admira, Kuriks Liina, Latvala Milla Maria, Lehtinen Päivi Marianne, Lehtiö Inka Sinikka Maria, Lehtonen Anniina Erika, Leinonen Nea Eriikka, Leivonen Heli Anneli, Lindqvist Jonna Marika, Lipasti Veera Johanna, Madetoja Elsie, Martins Sopenkivi Gabrielle Dayse, Matadi Ndozua Bison, Memarisara Shawnm, Myyryläinen Sinianna Katariina, Mäkinen Pirjo Sinikka, Mäkinen Riina Maria, Mäkipää Linda Karoliina, Najjar Abir, Niemi Jana Johanna, Niittyalho Anu Kaarina, Nurmi Karoliina Ella Matilda, Nurmi Lida Maria, Nurminen Alma Olivia Alexandra, Oksanen Niklas Aleksi, Paavola Iida, Palani Narmin, Palani Shaima, Pentti Rea Maria, Penttilä Mira Anneli, Pihanperä Jesse Juhani, Pätäri Anne Kristiina, Rajala Tanja Maaret, Rantanen Henriikka Sofia Hannele, Rashidi Moghadam Mahtab, Rautiainen Laura Helena, Saarinen Tytti Tuulia Karoliina, Shawuli Makesha, Sipilä Anne Marjatta, Sirkiä Janette Lotta Sofia, Sjöholm Emilia Olga Aleksandra, Sofi Ghaderi Pakhshan, Suhonen Erja Tyyne Mirjam, Suominen Ida-Maria Charlotta, Suur Maret, Säkkinen Caroline, Talvitie Noora, Tanhuanpää Sofia Helena, Terho-Koskivuori Jaana Elina, Tiainen Mia Susanna, Tohv Maire, Toikka Minna Marjukka, Toivoniemi Sonja Susanna, Tzorzis Pernilla Erica, Tättäläinen Samuli Olavi, Ugur Lidiya, Vainiotalo Anu Janica, Valtonen Anna-Kaisa Maria, Varjonen Kati Susanna, Veira Johanna Petra-Margareta, Viljanen Säde, Virta Jenna Jasmin, Virtanen Kiia Kristiina, Voca Eliana Elfie, Vodoleeva Aleksandra, Volochina Diana, Yin Fei, Zhang Sha

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Laiho Tea Johanna, Salari Sara

Ammattiopisto Livia, Maaseutuopisto

Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Avula Jaana, Keskitalo Valtteri, Kirkkomäki Lassi, Korhonen Jaana, Manner Sami, Niittymäki Onni, Pyykkö Samu-Markus, Suominen Tommi, Virkkunen Jaakko

Metsäalan perustutkinto, metsäenergian tuottaja

Anttila Ville, Englund Julius, Hörkkö Sami, Kotilainen Kalle, Kurppa Aleksi, Leinonen Roope, Luukkala Arttu, Nikkanen Niko, Niskanen Markus

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja

Aaltonen Kiia, Aapio Riina, Frosti Elisa, Haajanen Riina, Hagman Sade, Hynynen Melina, Hyttilä Johanna, Karppinen Nenna, Kontio Susanna, Korkalainen Riikka, Lehtonen Sara, Majuri Sabina, Mattila Milla, Merivuori Maiju, Mäkelä Milla, Nieminen Janissa, Rouhiainen Mandi, Silokivi Tiia, Stenberg Tomi, Tiainen Suvi, Tikkanen Miranda, Vesanto Janina, Virta Jemina, Virtanen Jenni, Ylikylä Marika, Ynnilä Piia

Axxell, Åboa Mare, Turku

Grundexamen i sjöfart, vakthavande styrman

Aaltonen Teemu, Ahlström Ossian, Kannelhovi Simon, Karell Anna, Lindblad Filip, Toponen Mikko

Grundexamen i sjöfart, vakthavande maskinmästare

Hannus Mats, Lindqvist Robin, Mårtensson Anton

Grundexamen i turism

Degerth Sofi, Eriksson Wilma, Hagelberg Jasmine, Holmström Sabina, Illman Robin, Lehtonen Mona, Lindholm Krista, Sundström Andréa, Vilo Maija

Axxell, Brusaby

Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja

Ehrnsten Katariina, Kärkkäinen Juliana

Maatalouden perustutkinto, eläintenhoitaja

Borgstén Ida, Bäckman Sofia, Karlsson Carolina, Kemilä Jonna, Mattsson Monica, Nyberg Fanny, Nygård Emil, Pasanen Heidi, Pitkänen Frida, Sundholm Aleksandra, Sundström Fredrika

Maatalouden perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Ginman Kevin, Jansson Elis, Lundqvist Lucas, Silfvast Adrian, Storgård Ben, Wikström Emil

Metsätalouden perustutkinto, metsänhoitaja

Andersson Mathias, Friberg Christoffer, Lampinen Robert, Lindroos Oskar, Norrvik Kristoffer

Axxell, Parainen

Grundexamen inom byggnadsbranschen, husbyggare

Engman Albin, Helander Daniel, Lehtivaara Anton, Lindholm Markus, Strömborg Adam, Vellamo Lenni

Grundexamen inom el- och automationsteknik, elmontör och automationsmontör

Arén Oscar, Sundblom Rebecca

Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, kock

Ahlfors Alexander, Backlund Reinhard, Lagercrantz Casper

Grundexamen inom skönhetsbranschen, kosmetolog

Ihetu Promise, Lehtinen Emilia

Yrkesexamen för hotellreceptionist

Lomberg Petra

Yrkesexamen för servitör

Andersson Tove

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare

Ahlström Emilia, Björklöf Catharina, Eklund Martina, Hovi Katja, Johansson Johanna, Karlborg Sherill, Kullberg Alfred, Lindström Dennis, Peci Minire, Ranta-aho Anni, Rousku-Hellgren Pia, Valli Fredrik, Wilsgård Idar

Rasekon ammattiopisto, Raisio

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja

Blomqvist Teemu Oskari, Hedenström Viljami Eemil Alarik, Hurme Valtteri Lauri Johannes, Huunonen Jani Kristian, Ilta Rasmus Otto Oskari, Junninen Sanni Elsiina, Kaiponen Juho Erik, Karin-Oka Christian Antero, Kohmo Samuli Tapio Oskari, Komu Waltteri Kalle Johannes, Könkö Mirjami Anna-Liisa (kaksoistutkinto), Lahti Niko Kristian Wiljam, Lehtinen Markus Juha Jeremias, Mäenpää Michelle Jeanette, Määttä Emmi Riina, Nieminen Eemil Mikael, Nukki Sami Petteri, Nurmi Joni Kristian, Salo Joonas Aleksanteri, Savo Juuso Petri August, Simolin Johannes Severi, Sonkkila Jesse Samuel, Suominen Konsta Allan, Sällylä Juha Ilmari, Tamminen Jami Juhani, Vehanen Johannes Eetu Valtteri

Elintarvikejalostajan ammattitutkinto

Kiviranta Lauri Kalervo, Koivisto Petri, Rosenberg Tomi Krister, Bhatia Eija

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki

Aho Sini Anneli, Al Nahhas Fatima, B. Defaf sh. b., Cimilji Ibadete, Dibrani Liridone, Ekiz Murat Daniel, Harju Matias Johannes, Helminen Jarkko, Hietala Nea Maria Margareta, Hiironen Veera Annika, Hänninen Maria Joanna, Kaciku Hafie, Karimian Leila, Kievimaa Jessika Anni-Helena, Korhonen Siru Sonja Kristina, Laaksonen Hanna Maria, Lehto Magdalena Anne Maria, Lundahl Veeti Emil Jonatan, Marjamäki Petra Helena, Mustajärvi Monika Karoliina, Nazari Hesamaldin, Niemistö Alyna Yazmine, Paldan Laura Marianne, Qazkorkes Stefan Faris Azeez, Ranta Miika Herkko Mikael, Raslan Ali Mohammad Khir, Sopanen Laura Wilhelmiina, Starastsina Katsiaryna, Suominen Tarja Mia, Suvanto Miisa Mimosa, Verta Mari Annika, Veseli Fikrije, Vuorio Heidi Kaarina, Wallenius Selina Netta Katinka

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija

Jokinen Jere Juhani

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki

Seikas Lauri Antero, Chir Farideh, Chir Kamal, Örn Marianne Kristiina

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija

Komarinen Egle-Anna

Ravintolakokin ammattitutkinto

Cardoso Jääskeläinen Suzete, Toppila Jarkko Juhani

Suurtalouskokin ammattitutkinto

Borovyk Olena, Malmström Emmi

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Enqvist Gitte Marianne, Helle Virve-Riitta Kyllikki, Hämäläinen Maiju Susanna, Keskitalo Juha Mikael, Ketola Maarit Johanna Harriet, Leppänen Taru Hannele, Luukkonen Tuija Tuulikki, Myyry Toni Petteri, Rantala Anne Kaarina, Äikäs Tarja Inkeri

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Lehtinen Aleksi Juhani, Peltomaa Jani, Savonen Valtteri Frans Johannes

Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja

Heinonen Atte Matias Artturi, Kylänpää Aarne Sakari (kaksoistutkinto), Salo Arttu Antti Viljami

Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja

Alanen Saku Petteri, Golomb Steven, Kalleinen Jere Santeri, Nieminen Kimi Juhani, Sultani Mohsen, Vallavuori Aapo Valtteri, Virtanen Jesse Anton Aleksi, Suominen Niilo Jari Juhani

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Sedighi Farimah

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

Aaltonen Mikko Tapani, Antila Emma Susanna, Barclay Katja, Berg Marek Juhani, Brusin Rasmus Matias, De Santis Johanna Hannele, De Santis Mirka, Eeva Eevert Antti Eemeli, Ermala Aaro Yrjänä Johannes, Gröndahl Leila, Heinonen Aliisa Ulla-Maija, Heinonen Perttu Samuel, Hiironen Pasi Juhani, Jaakola Tanja Maria Katariina, Järvelä Eetu Juhani, Karru Jemina Fiia Kamilla, Karvinen Sami-Petteri Sebastian, Laaksonen Anna-Maria, Laur Miroslav, Louhola Uma Ulla Marjaana, Manninen Kirsi Johanna, Muukkonen Kalle Samuli, Nieminen Kiti Pauliina Aliisa, Oinonen Mika Veli Juhani, Paavilainen Jenna Sofia, Palm Heidi Marika, Pelto-Knuutila Tero Tapani, Pirttimäki Sami Petteri, Pouhakka Jenni Maria, Pyykkö Aino Maria, Rajakangas Essi Johanna, Relanti Kai-Erik, Rosenström Kristiina Sofia Talvikki, Rosten Katri Aleksandra, Rouhiainen Anna Emilia, Saarinen Katja Natalia, Sahla Arja Helena, Sankala Hanna Katriina, Santio Janette Marianne, Sepponen Joni, Sinkkonen Taina Anneli, Tanila Riikka Annastiina, Vallente-Kujala Leonora, Vesalainen Niko Pekka, Villa Anu, Välimäki Katja Maria

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Abdula Suleyman Ahmed, Aittomaa Mona Maritta, Antola Teemu Aarto, Babaei Nasrabadi Sara, Ellfolk Rosa Emilia, Englund Tanja, Eronen Max Emil, Hays Nora Pauliina, Heikkilä Anni Essi Serafiina, Heikkilä Meri Fredrika, Heinonen Nea Aleksandra, Honkanen Senni Selma Serafiina, Johansson Ida Josefina (kaksoistutkinto), Järvinen Anni Eveliina, Järvinen Maria Alisa, Karlsson Iida Sofia Solveig, Kilpeläinen Jesse Matias, Kiuru Nea Emilia, Koivusalo Emilia Anniina, Koort Ilpo Johannes, Korhonen Kalle Anton, Korpinen Sonja Johanna Irene, Koski Jussi Daniel, Kuittinen Jaana Hannele, Kuuri Johanna Kristiina, Kuusela Sonja Elina, Laakso Jessika Jasmin Amanda, Laamanen Ella Julia Hannele, Laine Tero Tapani, Lastunen Sanni Helinä (kaksoistutkinto), Laurén Kimi Carlos, Lautanala Justus Joonatan, Lehikoinen Niko Matias, Lehti Janni Amanda, Lehtonen Kati Kristina, Lempiäinen Marjo-Riitta, Leponiemi Arttu Kalevi, Ljung Casper Erik Alexander (kaksoistutkinto), Luoma-Keturi Joona Jeremias, Lång Jeremi Karo Julius, Malmi Jasmin Mariann, Mattila Noora Vilhelmiina, Mikkola Miika Olavi, Mulari Henri Eero Antero, Myllynen Nea Marie Johanna, Mäki Matias Sakari, Mäkiniemi Otto Oliver Kaleva, Nummela Konsta Ilmari, Nurmi Kimi Tapani, Nylund Aki Matias, Ojala Joonas Esko Kristian (kaksoistutkinto), Peditch Evgenia, Peltonen Nora Ulriikka, Peltoniemi Pia Helena, Piiroinen Aada-Emilia, Pirjetä Joonas Samuel, Porsanger Ilona Eila Helena, Puntala Joona Sakari, Ruohonen Leevi Akseli Ossian, Ruohonen Maria Meri-Tuuli, Ruohonen Mariela Susanna, Rähmönen Lasse Juhani, Rötkönen Kirsi Orvokki, Sainio Valtteri Kristian, Salmi Kiira Karola, Salminen Marko Juhani, Santapakka Emilia Rebecca (kaksoistutkinto), Santasaari Jenna Maria, Sarjanen Anton Oliver, Selmani Herolind, Seppälä Eetu Matias, Seppälä Nea, Siltanen Mikko Tapani Robert, Simolin Marcus Oscar, Simolin Marius Casper, Sinanbegovic Benita, Sjöholm Niilo Sakari, Skurnik Tuomas Mikael, Soini Jimi Kristian Kimmonpoika, Tuominen Eelis Ilmari, Tuononen Sofia Margareta, Turkki Rinna Elena Alessandra, Vartio Saara Onerva Julia (kaksoistutkinto), Viertola Jyrki Kalervo, Vilander Kalle Kasperi, Virtanen Petra Rosalina, Hynnä Virpi, Kumpunen Iiris Elina, Metsmaa Eneli

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Ahven Mika Esko Antero, Keinonen Mari Johanna, Nieminen Tuula Hannele, Remmel Liis, Ståhlberg Tiina Kaarina

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Aalto Saija Karoliina, Heikkilä Noora Pauliina, Isotalo Kirsi Marjatta, Kaukola Jonna Pauliina, Penttilä Pauliina Hannele, Sahlström Lisa-Marie Inkeri, Yanovskaya Yana

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja

Mättö Timo Kalevi, Vainikainen Noora Anniina

Myynnin ammattitutkinto

Batova Elvira, Eloranta Pirjo Kristiina, Huhtaniemi Pauliina Päivi Johanna, Kiuru Pasi Petteri, Mäki Jaakko-Petteri, Pyysing Katja, Taavet Varje

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Virta Riina Soilikki

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

Al-Surameili Issam Akram Muhammed, Haikara Akseli Hannu Ilmari, Hakala Emil Antti Tapani, Hakala Iiro Antero, Hallikainen Onni August, Hietanen Kasperi Veikka Samuli, Hillgren Henri Antero, Huttunen Akseli Eevert, Jokinen Eero Veli Sakari, Kinnunen Jesse Johannes, Konttila Eelis Aaron, Laine Severi Esko Erik, Lamminen Tapio Antero, Lindell Tino-Onni Tominpoika, Niinimäki Niilo Volter Verneri, Rainetsalo Leevi Tapani Henning, Richartz Rico Niklas, Salminen Sami Mikael, Salo Robert Mathias, Vihervirta Nico Mikael, Virtanen Jesse Matias, Väinölä Niklas Jasse Alex

Sihteerin ammattitutkinto

Eirto Ella Mikaela, Lehtikankare Kirsi Anneli

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Ahmadi Zahra, Ahtonen Laura Marjaana, Ali-Keskikylä Sini Martta, Brahimaj Edona, Ekman Mari, Elovaara Mika Kalevi, Flemming Anna Maria, From Julia Roosa-Maria, Haapanen Tuulia Anna-Elina, Hautala Iida Olivia, Heikinaho Ari Wilhelm, Helenius Päivi Tarja Helena, Hupponen Julia Aino Maria, Huumonen Betronella Linnea Amanda, Jaakola Emma Karoliina, Järäinen Anna Aleksandra, Kalliomäki Mirella Sinikka Tuulia, Karkoinen Laura Eleonore, Kataja Mika Klaus, Keitaanranta Jenna Eveliina, Kinnunen Kia, Koskela Saara Anna-Liisa, Kostet Joni Antero, Kuusela Ida-Maria, Laiho Roosa Silja Maria, Laine Annukka Karoliina, Laine Janne Uolevi, Lehvikkö Janita, Lempinen Jennika Johanna, Linnasaari Kalle Oskari, Luotonen Heidi Kaarina, Luukko Aada Anja Inkeri, Merilahti Tuire Sinikka, Miettinen Henrietta, Mäkinen Ella Venla Sofia, Nieminen Jenny Johanna, Niiniviita Nella Krista Katariina, Niskala Maria Jasmiina, Ojanen Päivi Sinikka, Paappanen Mimosa Wilhelmiina, Pantsu Eetu Viljami, Pettersson Jani, Piippula Vera Emilia, Puljujärvi Iida Sofia Karoliina, Rajaniemi Miia Emilia, Ranne Johanna, Rusanen Salla Marjaana, Salmi Sanni Maria, Salonen Noora Maria, Tokoi Johanna Tiia Eveliina, Touru Veronica Linda Patricia, Tupila Niko Elmer, Turklin Tiia Susanne, Ursinius Susanne Kristin Tellervo, Vangonen Veronika, Vesanen Pinja-Pauliina (kaksoistutkinto), Vuorela Jonna Marika, Vuori Aada Sofia, Vuori Essi Helena, Yli-Nikkilä Henna-Maija Emilia

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja

Anttila Toni Tapio Antero, Engman Jesse Joakim, Eskola Jan-Eerik, Haltia Janne, Havia Pinja Pauliina, Huhtakangas Markus Antti Tapani (kaksoistutkinto), Jortikka Jasper Viljo Aleksi, Järvenpää Elmeri Johannes, Karjalainen Valtteri Matti August, Kiuru Veeti Eemeli, Kosunen Juuso Petteri, Kääriä Aleksi Elis, Lamminen Oskari Henrik, Larinen Jonne Emil, Luotonen Tessa Johanna Wilhelmiina, Mäkelä Ville Veli Juhani (kaksoistutkinto), Mäkinen Jasper Julius, Mäkinen Wiljam Kari Olavi, Nyfors Niklas Eliel, Nyman Iiro Elias Kustaa, Paananen Jussi Ilmari, Palm Niklas Mikael, Partanen Veeti Atte Elmeri, Pekkonen Joonas Eero Kristian, Peltonen Jani Markus, Rantanen Roni Aleksi, Repo Markus Tomi Tapani, Saari Jesper Jommi Samuli, Sainio Samuel Juhani, Salminen Roope Sakari, Slipic Anes, Suominen Jani Juhani, Suoranta Aleksi Joakim, Tapio Jasper Johannes, Tähtinen Ossi Ilmari, Virtanen Topi Mikael, Äärilä Oskari Antton

Taloushallinnon ammattitutkinto

Männistö Virpi, Suvanto Aija Sinikka Helena, Tikka-Emelianov Elena, Valtanen Satu Pauliina

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti

Förbom Heidi Amanda Josefiina, Heinonen Oskari Tomminpoika, Järvinen Sarianne Sofia, Li-Degeilh Chang, Pekkala Juho Albert, Salo Riku Sakari, Sankala Veikko Juhani, Virtanen Iida Julia, Virtanen Mikael Jukka Olavi, Vähä-Erkkilä Riina Marika

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Arfman Daniel Nestori, Jaakkola Johan Timo Eevert, Jauhiainen Ilpo Edvard Augusti, Karvinen Jonni Pauli Matias, Kulmala Aatu Mikael, Luhtala Julius Juhani, Miesvirta Olli-Pekka Eemeli, Popov Toni Markus, Rosenberg Jonas Jasper (kaksoistutkinto), Salonen Joonas Petteri, Sinkkonen Pekka Olavi, Simola Lauri Paavali

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, datanomi

Asikainen Katri Susanna, Manninen Vladek

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Alankoja Jami Juhani, Almio Axel Jari, Ciszewski Mikael Janus, Elmroos Anssi Kalevi, Ilmanen Kristo Ilmari(kaksoistutkinto), Kauppila Eemil Juho Topias, Korvenpää Joni Tapio, Lampikoski Onni Aaro Olavi, Lehtonen Arttu Olli Tapio, Ristola Joonas Kalevi, Siltamäki Niklas Juhani Anshelm, Sundman Joonas Ilmari, Vilppola Otto Heikki Tapio, Virta Oona Elina, Ylis-Junttila Valtteri Kristian

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Ala-Karvia Tuula Hellevi, Heinonen Mika, Hiitiö Harri, Taulu Anne Marika

Yrittäjän ammattitutkinto

Jalonen Sirkka Kristiina, Nevalainen Minna Susanna, Salminen Mari Vilhelmiina, Schwela Jutta Katarina

Salon seudun ammattiopisto

Autoalan perustutkinto, autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja

Flemming Mathias Victor Michael, Kemppainen Tuomas Jimi Eelis

Autoalan perustutkinto, autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja

Elovaara Martti Sakari, Hangas Juuso Valentin, Heikkilä Ronja Kaarina, Kareinen Raimo Tapani, Keränen Toni Henrik, Kiviluoma Tuuli Karoliina, Koskikukka Jussi Tapio, Kosonen Jesperi Mikael, Kuortti Henrik Santeri Kristian, Känkänen Nico Kasper, Lakanen Petri Tapani, Luukkala Sauli Aatos Mikael, Merilahti Juuso Juhani Wilhelm, Sallanmaa Elias Antti Juhani, Sirkiä Suvi Johanna, Suomi Miro Eemeli, Tajasvuo Saara Susanna, Tuominen Vesa-Matti Sakari, Ukonaho Janne-Henrikki, Vihiniemi Oskari Juhani, Virta Tuomas Elias

Autoalan perustutkinto, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala, pienkonekorjaaja

Kiviaho Rasmus Leevi Sebastian, Mäenpää Aleksi Sakari, Rantanen Marlon Alex Eliot, Rosenblad Roni Henrik, Ståhlström Aaron Tapio, Virtanen Matti Mikael

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Hintsanen Jade Anette, Krokberg Janna Anita, Kåla Sofia Alexandra, Kärnä Cia Cesilia, Leino Janina Karoliina, Makkonen Anu Maria Alfhild, Niekka Tiia-Maria Aleksandra, Nyrhinen Riina Anniina, Pennanen Iida Maria Anuliina, Pitkänen Katariina Emilia, Sampinen Sonja Helena, Suominen Lassi Antero, Syrjälä Cesilia Emmi Josefiina, Söderman Janica Patricia, Ura Elli-Noora Annika, Uusitalo Rosa Alina, Vuoriranta Ninni Sofia

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

Laaksonen Julia Amanda, Nilovaara Tina Maria

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, ruokapalvelun osaamisala, kokki

Janthasorn Prangthip, Johansson Julius Juhani, Kaipainen Jennika Iida Emilia, Kalevo Joni Henri, Sharifi Arab Elaheh, Shuvalova Nadezda, Silasviita Sami Kalevi, Sundberg Wanpen, Syvähuoko Riikka

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja

Finnholm Kenneth Kalervo, Koski Sami Pekka, Mykkänen Janne Johannes

Kone- ja metallialan perustutkinto, automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, kunnossapitoasentaja

Forsman Miikka Santeri Rudolf, Iivonen Niklas Alexander, Määttänen Markus Mikael, Vahtera Ossi Aleksi Johannes

Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan osaamisala, koneistaja

Järvenpää Aleksi Rami Kalervo, Korkiakoski Mikael Joonatan, Laaksonen Niko Petteri

Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja

Räty Santeri Mika Petteri

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja

Helenius Liliana, Kuronen Ljudmila Olegovna

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, designtekstiili, artesaani

Adelpour Ali, Ghorbanpour Morteza, Grunkovska Olena, Kaasinen Inka Eliina, Kostamo Sirkku-Sisko Alina, Kuortti Sari Johanna, Nikkanen Pinja Kristiina, Paijola Olena, Räike Saara Kaarina, Sjöblom Marietta Pauliina, Suominen Iana, Viertola Riitta Liisa, Yegani Maryam

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, puuseppä, artesaani

Havia Lauri Tapani, Huhmarniemi Joni Matias, Kuisma Matias Heikki Oskari, Putilin Jani Mikael, Saarinen Sam Michael Fritjof, Stick Toni Allan, Syrjä Jouni Teemu Kalevi, Veranen Ville Sakari

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, sisustusala, artesaani

Aaltonen Satu Maarit, Ekström Vilma Kaarina, Hagelberg Petra Ilona, Herranen Ida Helena Johanna, Hietaoja Raija Anneli, Hyvärinen Minna Camilla, Kaerala Fiia-Veera, Kreula Veera Emilia, Salmela Alina Anna-Kaisa, Suominen Minna Marjaana, Taipalmaa Elena, Vuori Mari Ulpu Katariina, Zia Laura Irina

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, visualisti, artesaani

Asklöf Krista Karoliina, Eriksson Elina Marika Kristiina, Hakala Iida Elisabet, Heikkinen Camilla Amanda, Heinonen Nora Emilia, Kallio Aino Loviisa, Kari Laura Inkeri, Ryhänen Tuulia Tellervo, Vienola Samuli Matias

Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi

Aarnisaari Jenina Emilia, Gali Markus Evangelos, Harttio Kati Kristiina, Hemanus Leevi Tapio, Hänninen Roope Mikael, Ilomäki Tara, Iushkova Anna, Jaarmo Max Rikhard Benjamin, Kakko Milla Mailis, Kakko Salla Sinikka, Karpela Thomas Samuel, Kharvonen Elizaveta, Kukurdaeva Zhanna, Laaksonen Miika Juho Viljami, Löytönen Jenna Laura Johanna, Mäki Arttu Verneri, Näreharju Kasperi Mikael, Peltonen Emilia Wilhelmiina, Peltonen Kasperi Jouko Antero, Pettilä Atte Kaarlo, Toni Maria Aida Aliisa, Yazici Ali Benjamin Hüseyin

Liiketalouden perustutkinto, talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi

Dildar Omar Zakau, Gerenko Olga, Heinonen Noora Susanna, Jürisson Meeli, Järvinen Leena Maria, Koivu Seija Kristiina, Kuisma Karita Anni Elisa, Leino Timi Eemil, Löytönen Mari Johanna, Määttänen Raija Hannele, Oksanen Nina Johanna, Salonen Minna Helena, Stevic Tomo, Tarabrina Kristina, Vainio Jesse Kalle Valtteri, Vettenranta Melinda Mariella, Viiri Karoliina Jonna Ilona, Välimäki Tatu Matias

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Laakso Mea Maaria Susanna, Peltola Eemil Mikael, Rantanen Vili Paavo Samuel, Uutela Fialotta Victoria

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja

Murtomäki Niko Rainer Tapio

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja

Gardberg Sebastian, Sairio Markus, Yildirim Aykut Albert

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Bergroth Patrik Antero, Grönfors Henrik Matti Alex, Havulinna Emil Benjamin, Heinonen Santeri Mikko Mauritz, Hiirola Heikki Matti Ilmari, Ikonen Ilari Kasper, Kinnunen Valtteri Johannes, Kokko Jesse Kasperi,

Kovanen Joona Elias, Kärkkäinen Jake Johannes, Laakso Antti Edvard, Laakso Tuukka Mikael, Nurminen Konsta Juho Olavi, Pärtelson Karel, Rietz Joonas Henrik, Sainio Joni Petteri, Salomaa Konsta Oskari, Sorrola Jasmin Aleksandra, Tuominen Matias Juhani Joonatan, Vuori Urho Johannes

Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen osaamisala, varastonhoitaja

Loimusto Outi Helena, Lähde Heidi Marita Katariina, Nuolimo Pasi Juhani, Siimon Nina, Sirkiä Sari Irene, Uflla Fatijan

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Laurén Anniina Ellen Kaarina

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja

Aaltonen Jenna Alexandra, Joensuu Jasmin Julia, Kronman Jatta Maria, Mäkinen Jaana Tellervo, Nurmi Janette Tiia Marika, Palm Johanna Maarit

Pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, maalari

Halonen Christian Anton, Kaste Sami Kristian, Kotro Jessika Katariina, Laine Janina Isabella, Lehtinen Joonas Ville Christer, Nieminen Hanna Maarit, Saarinen Simo Santeri, Suominen Laura Anneli, Åberg Aino Anneli

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, maarakennuskoneenkuljettaja

Fonsell Christian Frans Mikael, Haapanen Jami Antero, Haavisto Lenni-Kalle Sakari, Jensen Robert Mikael, Kivimäki Kimi Jouko Olavi, Koskinen Teemu Valtteri, Kumaja Tony Roope Rasmus, Laiho Onni Aleksanteri, Lönnqvist Casper Johan Alexander, Rouvari Eetu Esa-Erkki, Salmio Joona Emil, Sjöström Tommy Michael Valdemar, Varvikko Jouni Asser Daniel

Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja

Alsila Daniel Werner, Aronen Tuomas Aleksanteri, Bwanga-Koba Messie Philippe, Frid Jami Sebastian, Haikio Väinö Matti, Heinonen Valtteri Eetu Mikael, Ingerman Santeri Matias, Kallioinen Jere Matias, Kaukiainen Jesse Juhani, Lindström Eero Johannes, Liusvaara Kirsi-Marja, Parviainen Roope Visa Valtteri, Pitkänen Viljam Veli, Pursimaa Elias Osmo Kristian, Salmi Teemu Tapani Oskari, Suvorov Nikolai, Tuominen Samuli Heikki Olavi

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

Tuomi Jade Helmi Agatha

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, ruokapalvelun osaamisala, kokki

Auranen Agda Anni Alina, Helasvuo Otso Peik Antero

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ensihoidon osaamisala, lähihoitaja

Holmlund Sabina Maria, Koski Eveliina Amanda, Laaksonen Senni Emilia Tellervo, Laine Anette Vilhelmiina, Laine Joni Juho Antero, Lindberg Nora Emilia, Palokankare Juulia Eveliina, Roos Elina Julia Eveliina, Vilén Johanna Katriina

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja

Karppinen Katri Elina, Rinne-Paajanen Katja Elisa, Somervuori Paula Kristiina

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala, lähihoitaja

Ahmad Kazal Sherzad, Aho Arttu Olavi Oskari, Alanne Meri Saara Sofia, Alenius Emmi Sofia, Anttila Henna Riikka, Förström Ada Olga Alina, Hallikas Jani Kalevi, Havia Kaisa Maria, Helminen Minna Johanna, Hulvela Mika Juhani, Huotari Kaarina Irene, Jokiniemi Alina Venla Julia, Järvi Irene Kaarina, Keurulainen Kia Karoliina, Koskisalo Riku Kalevi, Krylova Natalia, Krylova Tatiana, Lagerbom Sonja Maria, Lakima Daniel Fredrik, Lappalainen Emmi Noora, Lehtinen Saara Maria, Lehtiö Viivi Amanda, Leino Pia Maria, Lindqvist Aino Anastasia, Malmi Heli Maarit Susanna, Mattila Annastiina Esantytär, Mettälä Fiia Elina, Mäkelä Minna Hannele, Mäkikokko Iida Anniina, Niemi Iida Josefiina, Nohteri Elina Kyllikki, Pelkonen Maarit Anneli, Pietilä Niko Markus, Piho Oona Sofia, Pomppu Jessika Ella Juulia, Rämö Santeri Eppu Eemeli, Saari Minna Orvokki, Sanela Heli Anita Pauliina, Sarin Tiia Emilia, Semberg Taina Gunborg, Sirro Sari-Anne Terhikki, Tammi Riikka Raakel Elina, Telenius Anna Pauliina, Vainio Jenna Susanna, Vainio Marjo Susanna, van Waversveld Oliver Joonatan, Varvikko Vilma Matilda, Viander Jere Petteri, Virtanen Pasi Juhani, Yöntilä Aada Alina Serafia

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja

Hulkko Iida Maria, Kankare Noora Maria, Karhulahti Niina Elina, Koivisto Salla Katariina, Kokkinen Toni Henri Tapani, Kraappa Marika Satu Inkeri, Moukolainen Ella Maria Julia, Rosenqvist Anniina Eerika, Stenlund Kristiina Irmeli, Tuominen Aleksi Mikael, Utriainen Sirpa Irene, Vahtera Pinja Inka Maria, Veseli Edona Josefiina, Virtanen Kerttu Sanni Marian

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja

Ahola Sari Helena, Al-Sabah Sara Wasfi Naeem, Autio Iina Sinikka, Flink Nina Maria, Haikonen Riia Eleonoora, Halava Noora Wilhelmiina, Henriksson Katarina Sofia, Juvonen Jonna Marika, Kakko Tiina Elisabeth, Laakso Ella Amanda, Lehti Henna Emilia, Lehtonen Katja Maria, Myyry Adisa, Nurmi Jenni Anja Marketta, Palani Jaza, Palomäki Saara Aurora, Pohjola Tuulikki Eija Adele, Rinne Alisa Maaria, Rinne Antti Erik Aleksi, Salonius-Lahtinen Erika Marianne, Selenius Riina Maria, Sinkkonen Jemina Emilia, Tulonen Ana Maria, Virkki Janna Jannina, Väiko Elizabeth, Väre Jenni Julia, Wahlsten Julia Solveig

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, vammaistyön osaamisala, lähihoitaja

Jokinen Anna-Kaisa Sofia, Junttila Tuula Orvokki, Järvenpää Laura Karoliina, Kotijoki Tanja Susanna, Kytö Juulia Orvokki, Laaksonen Niina Marika, Lappi Janica Anna Raakel, Lindström Joel Andreas Johannes, Maspanova Diana, Niemelä Emma Sofia, Nummelin Miia Liisa, Nurminen Janina Anna Maarit, Pahlman Pirjo Johanna, Roto Sanna Marketta, Siikjärvi Ronja Onerva, Suominen Jonna Emilia, Timonen Oona-Emilia Tuulikki, Välimattila Sari Hannele, Wendelin Eeva Johanna, Yaghub Abdullah Safin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, vanhustyön osaamisala, lähihoitaja

Ahlström Amanda Isabella, Asklöf Jenni Kristiina, Kauppi Anna, Kuisma Tiina-Maarit, Kvick Satomi, Lento Emma Alexandra Maria, Liimatainen Jarmo Einari, Lötjönen Kai, Madetoja Helen Maria Katharine, Nunes Nina Marketta, Oinasmaa Riia Karoliina, Pentikäinen Marja-Leena, Puntti Tea Henriikka Marianne, Rajamäki Jari Petteri, Romppanen Sanna Katariina, Rostamzadeh Majed, Sillanpää Sari Maarit, Suomi Marko Tapio, Toots Katrin, Tuominen Sari Hannele, Vesalainen Sari Katriina, Vuori Piia Ulriikka, Õunapuu Virve

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja

Kähtävä Esa Olavi, Sinenko Andrei

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja

Ahonen Anton Armas Akinpoika, Atrava Olli Tapio, Hartman Teemu Juhani, Hoikkala Tomi Mathias Valentin, Isoniemi Elias Emil Johannes, Järvi Saska Uolevi, Jääskelä Esa Tapio, Jääskeläinen Niilo Kostian, Kalmet Kevin, Kanto Rami Jorma, Karjalainen Aleksi Juho Elias, Koponen Konsta Matias, Kurjessuo Katariina Elisa Maria, Laakso Miikka Pasinpoika, Laaksonen Olli Eero Aleksi, Laine Arttu Eerikki, Lamminniemi Tuomas Antero, Lehto Tomi Tapio, Lindgren Joel, Malaska Leevi Eemeli, Mäkinen Riku Elias, Peippo Topias Onni, Rautanen Joona Pasi Petteri, Roman Wilhelm Emil Victor, Sarviaho Tomi Antero, Seitsonen Ville, Sevón Lassi Valtteri, Stolpe Tomi Sebastian, Tiainen Teemu Tuomas, Tuomikero Miro Petteri, Tuominen Topias Antton Aleksis, Turunen Aleksi Mikael, Vahtera Kristo Arttu Aleksanteri, Vasenius Santeri Reinhold

Taideteollisuusalan perustutkinto, puusepänalan osaamisala, artesaani

Toivonen Niko Kristian Kalevi

Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan osaamisala, artesaani

Hartikka Jaana Maarit

Taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen valmistuksen osaamisala, artesaani

Junninen Pinja Emilia, Kela Petra Janica, Minkkinen Neea Elviira, Nieminen Alisa-Maria, Shmulevich-Mossolainen Elina, Valaskari Vilma-Reetta

Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja

Ahonen Jere Uolevi, Engberg Teemu Joonatan, Hasani Driton, Hayati Safaoddin, Hellman Aleksi Niko Juhani, Häkkinen Andreas Eerik Wiljami, Ihamäki Jarno Jarkko Johannes, Jalava Santeri Pertti, Kakko Karoliina Marianne, Lindgren Lari Erik, Matusiak Daniel, Niemi Eemil Akseli, Nieminen Santtu Juhani, Semenov Dmitri, Sirro Kalle Taisto Veli-Eemeli, Tamminen Kalle Timo Tapani, Tkachenko Viktor, Tuominen Jere Eero Oskari, Vainio Julius Mikael, Valentin Richard Tino Allan, Vesterinen Topias Antti Juhani, Virtanen Roope Erik Juhani, Wickström Maria Emilia, Yaghoubi Teymour

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti

Aalto Leevi Vesa Elmeri, Heinonen Molrudee, Ihamäki Essi Karoliina, Ketonen Harri Eerik, Kuusiniemi Aleksi Jouninpoika, Kärpijoki Taru Tuulikki, Laine Michaela Christina, Leppänen Päivi Anneli, Sipilä Taru Tuulikki, Sulander-Hovila Niina Johanna, Tontti Marilla Maddaleena, Uitto Virpi Satu-Maria

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja

Kurppa Mikko-Matti, Lindholm Jani

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Haapalainen Jesse Miikkael Johannes, Husu Joona Juhani, Lankila Juho Allan

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, käytön tuen osaamisala, datanomi

Bagaev Niko Nikita, Dorohhin Aleksei, Hyssälä Joonas Mikael, Junkkala Aarni Waldemar, Nieminen Jere Ilmari Olavi, Oikarinen Aleksi Olavi, Polo Santeri Petro Juhani, Pulkkinen Wille Johannes, Pätäri Kalle Aleksi, Sandberg Roope Ilari, Sjöholm Joni Antero, Suikki Toni Markus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi

Pirttilä Joonas Kaarlo Nikolai

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) suorittaneet

Abdullah Ishab Mustafa, Akbari Mohammad, Ali Sangar Umer, Alizadeh Alimadad, AlSalihi Baraa Wailid Jalil, Askarzadeh Seyed Elias, Askarzadeh Seyed Emal, Harvala Julius Santeri, Havia Samu Juho Petteri, Husseini Alijomeeh, Jafari Mohammad, Karvonen Noora Kristiina, Lehtimäki Heta Johanna, Mörling Vera Nea Matilda, Najafi Ali, Nousiainen Iida Eveliina, Poliakova Mariia, Rahimi Sadegh, Rantala Jetro Jasse Joacim, Saarilampi Tatu Eemeli, Salo Kalle Antero, Shaahi Islam, Sharifi Mohammad Saber, Singh Amandeep, Suikki Ottoville, Suominen Aino Emilia, Venhomaa Milla-Maria Johanna, Westerberg Roosa Vilhelmiina, Zahedi Mohammad Reza, Österberg Oskari Mikke Matias

Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, Lieto

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Hirvonen Niko, Hyhkö Joni, Igihozo Arsene, Kiviniemi Christa, Koivisto Jenna, Luoto Ville, Malmberg Sonja, Metsälampi Sami, Mäkinen Mikael, Niemi Miska, Rantanen Miro, Roos Janina, Viitanen Iisakki

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

Jarkko Olli, Kuitula Eemeli, Nummela Otto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Eronen Maria, Kantonen Janina, Musakka Sirke

Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja

Junnila Janne, Kainu Tuomas, Lehtinen Juho, Lehtinen Lari, Mäkelä Mikko, Mäkipää Erik, Mäkitalo Eetu, Parikka Juuso, Sjöroos Oskari, Vehmas Aleksi, Äyhö Teemu

Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja

Gustafsson Jaakko, Hagelberg Matti, Laitio Petri, Lamppula Tommi, Lipasti Frans, Peippo Matias, Streng Ville, Stylman Kalle

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Korjonen Santeri, Nätynki Daniel, Savolainen Tiina, Suomi Jere

Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, Uusikaupunki

Autoalan perustutkinto

Karvonen Petteri, Rantanen Juho, Sorri Juho, Uusitalo Jasper, Vesterinen Janne, Leskinen Jere, Jalonen Nora

Logistiikan perustutkinto

Aaltonen Juho, Flemming Severi, Heinonen Santeri, Heinonen Tuomas, Hietamaa Eetu, Jalonen Eemeli, Juhala Oskari, Keppola Juho, Kytöviita Samuli, Laivo Valtteri, Lehmusvaara Kalle, Lehtonen Oskari, Salminen Rasmus, Selkälä Joel, Törmänen Jarno, Varjonen Evert, Vaskelainen Roni, Wessman Niko

Kone- ja metallialan perustutkinto

Hyvärinen Rasmus, Impiö Roni, Luosujärvi Juuso, Mäkiranta Markus, Peltonen Markus, Pikkarainen Timi, Sairanen Miska, Segeroos Joni, Vartio Teemu

Rakennusalan perustutkinto

Ahlholm Miko, Çaprak Kerem, Falck Robin, Haapanala Juho, Hento Ville, Kallioinen Väinö, Kutila Matti, Kuusisto Teemu, Luotonen Otto, Mäkilä Tatu, Nieminen Arttu, Nikula Martin, Nummela Aleksi, Torni Tommi, Vainikainen Juho, Virtanen Juhana

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Arvela Riku, Kantola Patrik, Lehtonen Samuli, Vähätalo Joel, Nordman Risto

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Laaksonen Kristian, Niiniviita Anton, Paaer Waltter, Partanen Tony, Pulli Mikko, Salonen Pyry-Sakari

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Koskensalo Jenna, Lempinen Saku, Matinlassi Marika, Rantala Lotta, Tikkanen Ninni, Zawko Aleksandra

Liiketalouden perustutkinto

Arino Panu, Haapanen Arttu, Heino Jasper, Hännikkälä Aukusti, Joska Juuso, Järvinen Janina, Kilpeläinen Tiia, Lahdonperä Jenna, Lehtoniemi Joona, Lind Joni Markus, Maantiehinno Iida, Mustajoki Veera, Niro Sonja, Nurmi Suvi, Oikarinen Jesse, Pilpola Saara, Ranta Emmi-Riia, Saarnivuori Eveliina, Siivonen Taru, Sinisalo Viivi, Toivonen Juuso, Torni Venla, Uussaari Anni, Verha Valtteri, Virtanen Karita, Vornanen Jasmin, Vuorela Sanni

Liiketalouden perustutkinto

Henttunen Kasperi, Hiltunen Satu, Hintukainen Taija, Keskitalo Katariina, Kinguste Monika, Läpikivi Kirsi, Myllymäki Jaana, Nordin Metti, Taari Anna, Valtonen Taru, Ylismäki Nina

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Heijari Sofia, Hirvanen Fanny, Hämeenkorpi Pauliina, Kirigo Agnes, Laaksonen Elli-Noora, Leino Katriina, Mannermaa Ronja, Nordling Emilia, Paldanius Ada, Rinnemaa Julianna, Runola Silja, Sourulahti Kavitha, Uusitalo Jenna, Vahvanen Jenna, Viitasalo Netta

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Hämäläinen Viivi, Lehtonen Jonna, Rautiainen Jaana, Hyytiä Jenna, Telkola Vesa-Matti, Saarinen Sanni, Adigwe Ruth, Hyökyvirta Brigitta, Koivunen Kati, Lainikka Päivi, Lindgren Meri, Sjöberg Janina, Suvinen Niina, Virtanen Milla​

Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, Loimaa

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti

Kuutti Kim, Vainio Mikael

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja

Koivula Juuso, Miinalainen Ron, Mäenpää Samuli, Podzigun Mark, Taskinen Mikko, Toivonen Teemu, Viiri Jalmari, Ylijääskö Lotta (kaksoistutkinto)

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Laurila Eveliina, Malmi Elisa, Marjamäki Stiina, Mattila Miranda, Mäkelä Jing, Nuutila Oona, Paavilainen Tytti, Rosendahl Sara, Tienhaara Jenny

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokki

Heinonen Akusti, Hätönen Laura, Levomäki Sofia, Niittymäki Heta, Uuppo Jenna, Lehtilä Janina, Ahokas Maija

Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi

Auer Miia, Helttula Janna, Hujanen Jenna, Kallio Emilia, Kiviluoto Jenni, Konttila Miisa, Lankinen Teija, Lehtikankare Annina, Leskinen Ida, Liski Miia, Luuri Elisa, Mikkola Ria, Mäkelä Maria, Mäki Aada, Nieminen Netta, Niinimaa Tarja, Nurmi Aleksandra, Nurmilaakso Veera, Pakarinen Anette, Puisto Jenni, Rouhiainen Nina-Mari, Salkimo Susanna, Stenman Julia, Tammi Tiina, Töykkä Katja, Valtonen Anne, Varjo Patricia, Vuorinen Nea

Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja

Hyytiäinen Joachim, Suominen Joonas

Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja

Hyytiäinen Jethro, Rintala Teemu

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja

Rintala Tiia-Maria.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja

Mattson Janne, Nurmi Laura, Suomi Sami.

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

Heiskari Kati, Henttinen Ritva, Hulsi Katariina, Jokinen Ira, Kannisto Heidi, Nikkilä Kaisa, Palosaari Satu, Ruuskanen Sanna, Uusitupa Johanna, Vaalasranta Tuula, Vanhanen Jenni.

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Aaltonen Päivi, Anttila Eeva, Anttila Jutta, Hannula Henna, Heinonen Waltteri, Iivonen Joona, Johansson Mari, Jääskeläinen Veera (kaksoistutkinto), Kallio Pauliina, Kaskenoja Juulia, Keskinen Mirva, Kivinen Jere, Kiviranta Johanna, Knuutila Juuso, Kuivalahti Rebecca, Kukkonen Henri, Kurhinen Tiia, Lehtinen Nelli, Lindberg Angelika, Lindgren Sara, Malmi Eija, Myyryläinen Sauli, Mäkelä Rita, Nieminen Sari, Niiranen Kirsi, Ruusunen Minna, Salmi Terhi, Sarkki Anni, Toivola Jasmiina, Uuppo Sanna, Uusitalo Eveliina.

Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja

Halme Essi

Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja

Haapala Jasu, Kavander Roope, Laine Leevi, Mattila Jonne, Suonpää Jani

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Knuutila Juho-Matias, Koppala Aleksi, Korkki Markus, Laaksonen Matias, Leppämäki Miro, Mattila Janne, Mäki Samu, Mäntymaa Rasmus, Ojansivu Viljami, Peltomäki Jaakko, Reimann Karl, Ruusunen Kalle, Saastamoinen Riku, Sankari Juuso, Tolkki Miia, Vaparanta Teemu, Virtanen Juho

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Leino Eeva, Paasipohja Riikka, Tuomola Ville, Tuunainen Tomi, Yrjänä Heidi

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja

Haapanen Tomas, Strömberg Marko

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

Aho Toni, Ala-Varvi Joni, Hollo Matias, Hussaini Zaki, Hörkkö Aleksi, Lampinen Kalle, Lehto Jani, Lindell Janne, Mäkitalo Juha, Mörsky Sami, Niskanen Samuli, Pusa Henna, Rautanen Maija, Virtanen Jani

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki

Vuorensivu Riia

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Aalto Heidi, Alakoski Enni (kaksoistutkinto), Arviola Paula, Colliander Anne, Engblom Suvi, Happonen Maarit, Horn Iina, Ikonen Pia, Kalliola Leena, Knaapi Josefiina, Laaksonen Laura, Lehtimäki Veera, Lehtonen Jenni, Mattsson Krista, Mikkola Nadine, Mäkelä Heli, Mäkelä Minna-Leena, Nenonen Ida, Nortamo Fanni, Pohjanrinne Pia, Reiman Miia, Roots Katrin, Ruohola Emmanuelle, Salmi Kati, Savila Saija, Savolainen Taina, Schwartz Toni, Sillanpää Anni, Sinkkonen Satu, Säteri Johanna, Talvinen Jonne, Tanhuanpää Lotta, Toivonen Aliisa, Tuominen Ritva, Uusitalo Jonna, Verainen Emilia, Vuolle Ella, Ylikännö Vilma

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja

Aho Saara, Ahvenus Timo, Asikainen Sanna, Kairus Matti, Kurri Tuomas, Kärkäinen Jerry, Lehto Aatu, Lemberg Joni, Leppämäki Viljami, Lindqvist Joni, Peiponen Oskari, Pietilä Tuomas, Rantanen Eero, Rasila Tommi, Saarenvalta Jerkko, Salminen Kalle, Salminen Oona, Salminen Perttu, Tattinen Ville, Vainio Oskari

Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja

Ala-Varvi Juuso, Brander Miro, Hakala Konsta, Honkanen Joni, Niit Eric, Sadonoja Tommi, Sunabacka Aleksi, Suovuori Jerry, Veijola Eppu

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, sisustustekstiilien valmistaja

Niemelä Irina

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilien valmistaja

Laihonaho Pia

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja

Virtanen Susanna, Välimäki Noora

