Paraisten uimarannoilla tilapäinen uintikielto – käsittelemätöntä jätevettä pääsi mereen

Paraisten Sollidenin, Bläsnäsin ja hotellin läheisellä uimarannalla on tilapäinen uintikielto. Vesistöön on päässyt kaupungin verkkosivujen mukaan käsittelemätöntä jätevettä. Syy päästöön on Paraisten pääpumppaamon pinta-anturin tukkeutuminen.

Terveysviranomaisten mukaan puhdistamaton jätevesi muodostaa tilapäisen riskin uimaveden laadulle. Uimavedestä otettiin näyte maantaina. Tilapäinen kielto jatkuu, kunnes uimaveden laadusta saadaan varmuus.