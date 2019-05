Matkailun edistämiseen keskittyvä Visit Finland tuo videohakemusten pohjalta valittuja kansainvälisiä matkailijoita tutustumaan kesäiseen Suomeen tavallisten suomalaisten opastuksella.

Rent a Finn -kampanjaan valittiin kahdeksan matkailijaryhmää 6 000 halukkaan joukosta. Vierailijoita saapuu maailman onnellisimpaan maahan Suomeen muun muassa Saksasta, Italiasta ja Kiinasta. Matkailijaryhmistä yksi tutustuu Perniön Mathildedaliin ja yksi Utön majakkasaareen.

– Saimme yli 6 000 hakemusta 124 eri maasta, mikä ylitti kaikki odotukset. Myös kyselyitä ja haastattelupyyntöjä on tullut lähes kaikista maailman kolkista. Tämä kertoo siitä, että Suomi-brändi ja live like a local -trendi innostaa. Suomi houkuttelevana matkailumaana on edelleen nousussa, iloitsee Visit Finlandin markkinoinnista vastaava johtaja Heli Jimenez tiedotteessa.

Matkailijaryhmien niin kutsuttuina onnellisuusoppaina toimivat tavalliset suomalaiset, jotka avaavat kotinsa tai kesäpaikkansa muutamien päivien ajaksi. Yhteisiin aktiviteetteihin voi kuulua esimerkiksi kalastamista, veneilyä, saunomista, lavatansseja tai vaikka marjastamista vieraan oman kiinnostuksen mukaan.

– Uskomme, että Rent a Finn -kokeilun myötä tavallisten suomalaisten kynnys avata kotinsa ja esitellä meille tavallista, mutta matkailijoille eksoottista arkeaan madaltuu, pohtii Business Finlandin kansainvälisen matkailun edistämisestä vastaavan yksikön Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen.

Mathildedalin ja Utön lisäksi matkailijoita saapuu Punkaharjulle, Ansalahdelle, Rovaniemelle, Nuuksioon ja Porkkalaan.

Mathildedaliin saapuvat vierailijat ovat kotoisin Ranskasta. Utösen saapuvien vieraiden nimet eivät ole vielä tiedossa.

Rent a Finn -ilmiö on saanut paljon huomiota maailman uutismedioissa sekä postauksissa ja some-keskusteluissa.

Visit Finlandilta muistutetaan, että heidän järjestämiään kesävierailuja on vain rajattu määrä, mutta jokainen suomalainen voi kuitenkin toimia oma-aloitteisesti onnellisuusoppaana ulkomaiselle vieraalle ja kertoa siitä sosiaalisessa mediassa käyttämällä hästägiä #rentafinn.