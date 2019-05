Raision alppiruusupuisto puhkeamassa kukkaan

Raision alppiruusupuisto aloittelee jälleen kukintaansa. Raision kaupungin mukaan kukinnasta näyttää tulevan kohtuullisen runsas. Vanhalla puolella alppiruusulajikkeista Elviirat ovat jo kukassa ja Pohjolan Tyttäret aloittelevat kukintaansa, muiden vielä vähän odotellessa. Uudella puolella kukinta on jo runsaampaa. Alppiruusujen lisäksi alueella kukkivat pienikukalliset kärhöt.

Alppiruusujen kukinta kestää noin kolme viikkoa.

Puisto on istutettu talkootyönä vuosina 1999, 2008 ja 2016. Puistossa on nyt yli tuhat alppiruusua ja eri lajikkeita on 114.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Alppiruusupuisto sijaitsee Kirkkoväärtinkujan päässä Raision lukion takana. Risteyksestä on matkaa puistoon noin puoli kilometriä. Lukion sorakentältä löytyy pysäköintitilaa. Puiston läpi kulkee kevyenliikenteen reittejä, joiden varsilla on useita penkkejä levähtämistä ja alppiruusujen ihailua varten.