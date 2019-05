Uusi kartta varoittaa saariston hirvieläinkolareista

Marttiina Sairanen

Hirvikolarista on ilmoitettava viipymättä hätäkeskukseen. Hätäkeskuksesta tieto menee poliisille ja alueen riistanhoitoyhdistyksensuurriistavirka-avun yhteyshenkilölle, joka lähettää paikalle alueen tuntevan ammattilaisen. Loukkaantuneen eläimen jäljitystä nopeuttaa, kun autoilija on merkinnyt kolaripaikan näkyvällä nauhalla. Kuvan nauha on saatu vakuutusyhtiöltä.