Auranlaakson vanhan ABC:n tiloihin avautuu päiväkoti

Turun Osuuskauppa on vuokrannut Auranlaakson ABC-liikennemyymälärakennuksen kokonaisuudessaan Verkanappulat Oy:lle, joka avaa tiloihin päiväkodin.

Vuokratun rakennuksen pinta-ala on lähes 2 000 neliömetriä. Tiloihin remontoidaan muun muassa ruokasali, iso liikuntatila ja oma keittiö. Verkanappuloiden mukaan remontoituihin tiloihin tulee 120 lasta.

– Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että saimme vuokrattua Auranlaakson ABC:n vuoden vaihteessa tyhjentyneen rakennuksen pitkällä vuokrasopimuksella Verkanappuloiden käyttöön. Tiloista tuli paljon kyselyjä jo heti vuoden vaihteessa, mutta otti oman aikansa, että tiloihin löytyi riittävän iso toimija, jolla on tarvetta koko rakennukselle, kertoo Turun Osuuskaupan kiinteistöpäällikkö Antti Heikkilä tiedotteessa.

Turun Osuuskauppa on hakenut Kaarinan kaupungilta poikkeamislupaa tontille asemakaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta. Muutostöihin on tarkoitus ryhtyä heti, kun poikkeamispäätös ja rakennuslupa on saatu.

Päiväkoti Verkanappulat Oy on vuonna 2000 perustettu päiväkotiyritys, joka toimii Turussa ja Turun ympäristökunnissa 27 eri pisteessä, yhdeksällä eri paikkakunnalla.

Verkanappulat tarjoaa koko- ja osapäivähoitoa sekä esiopetusta 1-6 -vuotiaille lapsille. Päiväkotien tarjontaan kuuluu kielirikasteinen opetus yli 3-vuotiaiden ryhmässä.

Turun Osuuskauppa päätti sulkea Auranlaakson ABC:n viime vuoden lopulla, koska myymälän ja ravintolan liiketoiminta hiljeni liikeaikalain vapautumisen myötä. Helmikuussa Turun Osuuskauppa kertoi hakevansa kiinteistöön vuokralaista, joka sopeutuu siihen, että viereisessä rakennuksessa jatkaa edelleen autopesula ja kylmäasema.

