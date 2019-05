Kupittaan maauimala yritetään avata ensi maanantaina – samoja ongelmia kuin viime vuonna

Samoin kuin viime vuonna, Kupittaan maauimalan kunnostustyössä on ollut vaikeuksia korkean pohjaveden vuoksi. Altaita on kuitenkin voitu alkaa täyttää viime torstaista alkaen.

– Saumaus- ja maalaustöitä on haitannut altaan saumoista läpi tunkeva pohjavesi. Onneksi työt saatiin juuri viime hetkellä valmiiksi ja saimme vedenlaskun ajoissa käyntiin. Jos kaikki menee hyvin, pääsemme avaamaan maauimalan suunnitellun aikataulun mukaisesti, kertoo uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen tiedotteessa.

Mikäli viimeistelyt onnistuvat, maauimala avautuu ensi viikon maanantaina 3. kesäkuuta kello 9.

Kaupungin tiedotteen mukaan Kupittaan maauimala sopii erityisen hyvin lapsiperheille, sillä uimavesi on 27-asteista. Pienemmässä lasten altaassa on pienille polskijoille sopiva liukumäki ja isommille 14-metrinen vesiliukumäki.

Kupittaalla on uintitilojen lisäksi leikkipaikka, nurmialuetta oleskeluun ja kioski. Omien eväiden nauttiminen on sallittua, mutta ei päihteiden. Alue on myös savuton.

Saunaa Kupittaalla ei ole. Lukittaviin lokeroihin tarvitaan 50 sentin pantti. Kupittaan maauimalassa on ulkosuihkut, yksi esteetön pukutila ja suihku sekä inva-wc. Invapysäköinti on Kupittaan Paviljongin edustalla, ja pyörätuolilla pääsee sisään kassan vierestä. Liikkumisrajoitteisten veteen pääsyä helpottaa luiska 50 metrin altaassa.

Vesijumppaa on tarjolla neljästi viikossa. Niihin tarvitaan auttava uimataito.

Rannekkeella pääsee Kupittaalle jonottamatta sisään. Liikuntarannekelatauksissa on sunnuntaihin 2.6. asti tarjous, jossa saa yhden sisäänpääsyn kaupan päälle, kun lataa 10 kerran latauksen. Latauksia voi ostaa Impivaaran uimahallista, Samppalinnan maauimalasta tai arkisin Kupittaalta Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelusta ja Kupittaan keilahallin

kahviosta.

Samppalinnan maauimala on ollut uimareiden käytössä 6. toukokuuta lähtien. Avaamista uhkasi viivästyttää (TS 16.4.) altaisiin pintavaurioita aiheuttaneet skeittaajat. Samppalinnassa voi polskia Turun päivään 15. syyskuuta asti.

