Höyryjuna Ukko-Pekalla kesäkuussa lähtöjä Turusta – mukana menossa matkustajavaunu vuodelta 1898

Höyryjuna Ukko-Pekka vierailee pian Turun seudulla. Juna nähdään liikennöimässä Turun ja Naantalin sekä Turun ja Uudenkaupungin väliä perjantaista 7. kesäkuuta sunnuntaihin 9. kesäkuuta asti.

Perjantaina juna kulkee edestakaisia reissuja Turusta Naantaliin ja lauantaina sekä sunnuntaina juna suuntaa Turusta Uuteenkaupunkiin Merefestiin. Raisiossa on luvassa pysähdys vanhan aseman kohdalla Asematiellä. Naantalissa junan kyytiin pääsee S-Marketin takaa.

Höyryjunassa on kahvila, ja ensimmäistä kertaa Turun seudulla on myös mukana Suomen vanhin liikenteessä oleva matkustajavaunu vuodelta 1898. Vaunun sisustus on uusittu kevään aikana.

Junan kunnossapito ja liikennöinti tapahtuu vapaaehtoisvoimin, ja lipputulot ovat ainoa tulonlähde.

