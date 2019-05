Loimaalle avattiin uusi Motonet

Motonet-ketju laajeni tänään lauantaina Loimaalle. Pinta-alaltaan uusi myymälä on noin 2 200 neliötä. Myymälä on perheyrityksen ensimmäinen pienemmille talousalueille suunnitellun konseptin mukainen tavaratalo. Hossinkadun tavaratalossa on normaalia Motonetia rajatumpi tuotevalikoima.

− Motonet Loimaa on kiinnostava uusi kokeilu ja tärkeä avaus. Sen avulla selvitämme uuden konseptimme vetovoimaa pienemmällä paikkakunnalla. Saatujen kokemusten perusteella päätämme jatkosta, toteaa Motonet Oy:n toimitusjohtaja Antti Tiitola tiedotteessa.

Yhteensä Motonetilla on 35 tavarataloa. Yksi tavarataloista löytyy Virosta Tallinnasta, mutta muut sijaitsevat Suomessa.