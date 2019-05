Naantalista painetaan nollan euron seteli

Naantalin kahdesta tunnetusta kohteesta, Kultarannasta ja Naantalin Kylpylästä, ilmestyy toukokuun lopulla nollan euron seteli.

Naantalin seteliä painetaan 5000 kappaletta ja sitä voi ostaa ainakin Naantalin Kylpylästä, Visit Naantalin toimistolta sekä Suomen Filateliapalvelu Oy:stä viiden euron hintaan.

Nollaseteleitä on painettu vuodesta 2015 asti, ja niistä on tullut suosittuja matkamuistoja ja keräilykohteita.

Nollasetelit ovat nimellisarvoltaan nollan euron arvoisia euroseteleitä, joissa on oikean setelin turvatekijät. Euroopan keskuspankki (EKP) on myöntänyt nollasetelien painatusoikeuden yksityisoikeudella ranskalaiselle Oberthur setelipajalle. Nollasetelit painetaan oikean eurosetelin tavoin samalle paperille sekä samoilla turvatekijöillä. Monen nollasetelin keräilyarvo Suomen ulkopuolella on noussut jo yli sataan euroon asti. Esimerkiksi vuoden 2016 Duisburgin stadionia kuvaava nollaseteli voi maksaa lähes tuhat euroa.

Myös esimerkiksi Suomen Joutsenesta on painettu nollaseteli.