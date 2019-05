Luonto Plus Reilassa: Aava merimaisema ja tyrnikääpä

Tässä jaksossa Luonto Plus -tiimi jatkaa taivallustaan Pyhärannan Reilan upeissa maisemissa. Hierkonpolun varrelta löytyvät niin kyläyhdistyksen talkoilla rakentamat laavu ja polttopuuvarasto kuin tulipaikatkin, ja niiltä avautuva aava merimaisema lumoaa kävijän. Ohi lentävä harmaahaikara, korkealla leijuva merikotka ja touhukkaat tiirat kruunaavat näkymän. Paikan erikoisuuksiin lukeutuu harvinainen tyrnikääpä, jonka elinkaaren kaikki vaiheet löytyvät laavun edessä kasvavasta tyrnipensaikosta. Ohjelman toimittaa tuttuun tapaan Ann-Mari Rannikko, luontoasiantuntija on konservaattori Ari Karhilahti Turun yliopiston eläinmuseosta ja kuvaaja/editoija on Juha Paju.