Rehtori Kalervo Väänäsen muotokuva paljastettiin yliopistolla

Heinäkuussa kautensa päättävän rehtori Kalervo Väänäsen muotokuva paljastettiin Turun yliopistossa torstaina. Muotokuvan on maalannut taidemaalari Timo Vuorikoski.

Väänänen on työskennellyt rehtorina vuodesta 2012 lähtien.

Hänelle on ollut tärkeää yliopiston monitieteisyyden säilyttäminen.

– Tieteen kentällä on voimakas tarve siiloutua; ajatellaan, että fysiikka on tällaista ja biologia toisenlaista. Mutta kun tarkastellaan vaikkapa kotiplaneettaamme, se on kokonaisuus, joka ei avaudu vain yhdestä näkökulmasta, Väänänen sanoo yliopiston tiedotteessa.

Vuorikoski mainitsi Väänäsen kertoneen hänelle maalausprosessin aikana, että rehtorin johtamistapaan kuuluivat toistuvat vierailut yliopiston eri laitoksilla.

– Kehittelin tätä ajatusta. Kuvittelin mielessäni tilanteen, jossa rehtori on astunut sisään ovesta uuteen tilaan. Valo tulee liikesuunnasta vastaan. Malli on etenemässä, mutta pysähtyy hetkeksi arvioimaan tilannetta, Vuorikoski kertoo yliopiston tiedotteessa.

Muotokuvamaalauksissa seisovilla malleilla on perinteisesti nähty jokin esine kädessään.

– Tässä tapauksessa iPad on johtajan työväline, jonka avulla hän on jatkuvassa yhteydessä ”joukkoihinsa”, verkostoihinsa ja asioiden virtaan, taitelija selvittää.

Väänäsen muotokuva on väliaikaisesti esillä Medisiina D-rakennuksessa. Maalaus ripustetaan yliopiston päärakennukseen, kun sen remontti valmistuu.