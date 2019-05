Saaristomeren venesatamia uudistetaan EU-hankkeen avulla kesän vieraille

Itämeren alueen vierasvenesatamia parannetaan EU:n Smart Marina -hankkeen avulla. Hankkeen tavoitteena on parantaa 32:n vierasvenesataman standardeja tekemällä niistä moderneja, perheystävällisiä ja houkuttelevia. Suomessa kansainväliseen hankkeeseen osallistuu kahdeksan satamaa. Viidessä Saaristomeren alueen satamassa uudistukset ovat kävijöiden käytössä jo tänä kesänä.

Paraisten Nauvon eteläosassa sijaitsevaan Brännskärin venesatamaan valmistuu ennen juhannusta uusi palvelurakennus, johon tulee suihku ja pesukone. Lisäksi saarelle on tuotu uusia jätesäiliöitä.

Marttiina Sairanen

Nauvon pääsaarten eteläpuolella Paraisilla sijaitsevan Kirjaisten kyläkaupan eteen on rakennettu uusi laituri, jossa on poijukiinnitysmahdollisuus.

Paraisten Korppoossa sijaitsevan Saaristokeskus Korpoströmin päälaituri ja osa pienemmästä laiturista on korjattu. Uusi laituriosa on varustettu jalankulkupuomilla, ja siihen tulee ennen kesää sähköliitännät ja vesihuolto. Pienempiä veneitä varten on myös asennettu puomeja.

Korpoströmin eteläpuolella sijaitsevan Birsskärin vanha laituri on korvattu modernilla betoniponttonilaiturilla. Uusi laituri on varustettu muutamilla puomeilla pienemmille veneille. Laituri on myös sähköistetty ja uusi WC on rakennettu vanhan viereen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kemiönsaaren kuntaan kuuluvassa Högsårassa sijaitsevan Lillbackan maatilan laiturin uloin osa on korvattu uudella sähköpistokkein varustetulla betoniponttonilaiturilla.

Eero Saarikoski

Edellä mainittujen satamien lisäksi hankkeeseen osallistuu Suomessa myös Baggö Marina, Högsåran Farmors Café ja Barösundin satama. Suomen lisäksi hankkeessa ovat mukana Ruotsi ja Viro. Suomen hanketta johtaa ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novia.

Hanketta rahoittaa Interreg Central Baltic ja Suomen satamien osalta myös Varsinais-Suomen liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 8,4 miljoonaa euroa, josta 75 prosenttia kohdistuu suoraan satamien konkreettisiin investointeihin.

Laitureiden rakentamisen lisäksi selvitetään muun muassa kameravalvonnan, aurinkokennojen, WiFin, modernien varausjärjestelmien ja vedenpuhdistusjärjestelmien kehittämistä. Hankkeessa tavoitellaan myös sitä, että satamilla olisi mahdollisuus saavuttaa kansainvälisiä Blue Flag tai Blue Star Marina -sertifikaatit.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Ålands Utvecklings AB, Valdemarsvikin kunta, Östhammarin kunta, Skärgårdsstiftelsen Stockholm ja Hiidenmaan kunta.