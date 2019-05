Funikulaari saa oman postimerkin ja leiman – kirjeet viedään funikulaarimatkalle kerran viikossa

Funikulaarin avajaispäivänä perjantaina 24.5. julkaistaan omakuvapostimerkki, jonka aiheena on Turun uusin nähtävyys, funikulaari. Merkin painaa Suomen posti. Merkki on myynnissä Wanha Turku Kaupassa ja Föripuodissa.

Erikoisomakuvamerkin hinta on neljä euroa, ja sen painosmäärä on enimmillään 4 000 kappaletta vuodessa. Merkin kuva vaihtuu vuosittain eli on joka vuosi hieman erilainen.

Kyseisellä merkillä varustetun kirjeen tai kortin voi jättää kauppahallissa Wanha Turku Kaupan sisällä olevaan postilaatikkoon. Jätetyt lähetykset tekevät yhden edestakaisin matkan funikulaarilla ja niihin lyödään teeman mukainen lisäleima, jonka jälkeen ne viedään postiin.

Kaupassa olevan postilaatikon tyhjennys ja lähetysten funikulaarimatka tehdään kerran viikossa.