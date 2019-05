Liedossa paloi ulkorakennus

Ulkorakennus tuhoutui täysin Liedon Tarvasjoen keskustassa. Rakennus sijaitsee pelastuslaitoksen mukaan kotiseutuyhdistyksen alueella. Pelastuslaitoksen ensimmäiset yksiköt ehtivät paikalle niin nopeasti, ettei palo päässyt leviämään. Paikalla on meneillään jälkiraivaus. Hämeen Härkätien toinen ajokaista on palopaikan kohdalta suljettu. Alueella on ukkostanut ja salamoinut runsaasti.