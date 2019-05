Turussa tehdään Suikkilantien kohdalla päällystystöitä. Töitä tehdään tänään keskiviikkona 22. toukokuuta ja huomenna torstaina 23. toukokuuta.

Päällystystöiden takia kääntyvien ajokaista joudutaan sulkemaan Suikkilantiellä Kustavintien risteysalueella.

Tietöistä on haittaa Länsikeskukseen päin ajettaessa. Päivittäinen työaika on kello 8.00–17.00 pois lukien ruuhka-ajat. Paikalla on lisäksi liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.