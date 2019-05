Maastopaloja ympäri lounaista Suomea – ukkonen ja huolimaton tulenkäyttö vaarallisia rutikuivalle maastolle

Lounais-Suomen alueella on syttynyt tiistai-iltapäivän aikana useita maastopaloja. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella on voimassa metsä- ja ruohikkopalovaroitusten lisäksi sadevaroitus. Sadetta kaivataankin nyt kovasti, sillä rutikuiva maasto on erittäin paloherkkää, etenkin ukkosrintaman saapuessa länsirannikolle.

Katariinanlaakson luontopolkujen välissä syttyi iltapäiväviiden jälkeen maastopalo. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan noin puolen hehtaarin alueelta paloi pahasti aluskasvillisuutta. Tuli ei päässyt leviämään luonnonsuojelualueen puihin. Päivystävä palomestari kertoo salamatutkan näyttäneen alueella jonkin verran salamointia, mutta palon syttymissyystä ei ole varmuutta. Hälytys Katariinanlaaksoon tuli kello 17.34.

– Kaikenlaista avotulentekoa tulisi juuri nyt ehdottomasti välttää varoitusten ollessa voimassa, palomestari Sebastian Holm muistuttaa.

Simo Päivärinta Pelastuslaitos sammutti salamaniskun sytyttämän palon Ypäjällä.

Myös Ypäjällä syttyi maastopalo viiden jälkeen salaman isketty laidunta ympäröivään aitaan eli "lehmipoikaan". Pelastuslaitos kävi sammuttamassa käryävän maaston ja tarkisti, ettei tuli ollut päässyt leviämään tilan rakennuksiin.

Lisäksi Rauman Hinnerjoentiellä syttyi tiistaina suuri maastopalo. Hinnerjoentie kulkee Rauman Lapista Euran Hinnerjoelle. Paikalle on hälytetty useita Satakunnan pelastuslaitoksen yksiköitä.

