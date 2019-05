Lounaspaikka: Ruissalon Maininki uudistui historiaa kunnioittaen

Jori Liimatainen

Arkisin Ruissalon Maininki pyörii yrittäjäpariskunta Marina Björkheimin ja Turo Jokisen sekä keittiöpäällikkö Henni Lautalan voimin. Ravintolassa on 75 asiakaspaikkaa. Baarin puolella on tilaa noin 15 hengelle, ja terassilla on 30 istumapaikkaa lisää.