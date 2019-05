Arkean toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmelle talousneuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi Arkean ja Kaarean toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmelle talousneuvoksen arvonimen.

Insinööri Tuija Rompasaari-Salmi on toiminut ruoka-, siivous-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluita tuottavan Arkea Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2012 lähtien.

– Se, että minulle tällainen tunnustus myönnetään, tuntuu tietysti hienolta. Tekemääni työtä arvostetaan. Tätä työtä ei kuitenkaan tehdä yksin, vaan se edellyttää hyvää yhteistyötä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa ja samalla tämä yhteistyö on saanut tunnustuksen, Rompasaari-Salmi toteaa Arkean tiedotteessa.

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Tasavallan presidentti myöntää arvonimet arvonimilautakunnan esityksen perusteella. Perjantain esittelyssä myönnettiin kaikkiaan 83 arvonimeä. Arvonimiä on käytössä 110. Vuodesta 1918 alkaen arvonimiä on myönnetty yli 14 000, joista suurin osa miehille. Arvonimiesityksiä käsitellään arvonimilautakunnassa yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Arkea Oy:n palveluksessa on 1000 työntekijää ja sen pääpaikka on Turku. Kaarea Oy syntyi vuoden vaihteessa Arkea Oy:n osittaisjakautumisen tuloksena. Kaarea on omistajiensa sidosyksikkö ja toimii in-house periaatteella. Kaarea tuottaa ruoka-, siivous- sekä kiinteistönhoito ja kunnossapitopalveluita Lounais-Suomen alueella. Se työllistää yli 400 ihmistä.