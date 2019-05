Jooga on elämänmittainen koulu

Joogaopettaja Johanna Raussi vastaa haastatteluun Indonesiassa Lake Toballa. Raussi on rauhoittumassa ja viettämässä kuukauden lomaa miesystävänsä kanssa Kaakkois-Aasiassa.

Raussi pitää yhdessä joogaopettaja Riku Mikkolan kanssa Turussa suosituksi kasvanutta Pure Move -joogastudiota.

Pure Move on mukana TFO telakalla -tapahtumassa, jossa Raussi ja Mikkola ohjaavat aamujoogaa meren äärellä klassisen musiikin säestyksellä.

– Matalan kynnyksen tapahtumalla on tavoitteena tarjota kaikille halukkaille mahdollisuus tutustua joogaan. Tapahtuma sopii vasta-alkajille sekä joogaa jo pidempään harrastaneille. Teemme hitaita, kehoa avaavia joogaliikkeitä, Raussi kertoo.

Raussi itse innostui joogasta teini-iässä, jolloin hän kokeili joogaa Turussa Tobias Saaren ohjauksessa.

– Siihen aikaan joogaopetusta ei ollut paljon tarjolla. Saari oli innostava ohjaaja. Oppilaista olin nuorin, sillä muut olivat lähinnä eläkeläisiä. Kävin tunneilla ahkerasti, useamman kerran viikossa, sillä olo oli tuntien jälkeen aina rentoutunut ja mieli rauhallinen, Raussi muistelee.

Raussi jatkoi joogassa fyysisempiin harjoituksiin ja alkoi myös itse pitää joogatunteja toisen ohjaajan johdolla.

– Olen aina tykännyt auttaa ihmisiä. Joogassa yhdistyvät liikkuminen ja ihmisen olon parantaminen. Meidänkin studiolla käy asiakkaita, joille lääkäri on suositellut joogaa. Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi jooga vaikuttaa esimerkiksi hormonaalisella tasolla. Jooga tasapainottaa mieltä ja parantaa unen laatua.

Vuonna 2007 Raussi valmistui joogaohjaajaksi. Siitä lähtien joogan ohjaaminen on ollut hänen päätyönsä. Joogaa Raussi ohjasi sekä Turussa että Helsingissä, kunnes Raussi ja Mikkola päätyivät lomamatkan päätteeksi Skotlantiin kolmeksi vuodeksi.

– Pidimme Edinburghissa kaupungin ensimmäisiä hot jooga -tunteja. Vuokrasimme tiloja toiselta studiolta. Uskoimme, että skotlantilaiseen kylmään ja sateiseen säähän sopii hot jooga. Tunneista tulikin suosittuja. Olisimme halunneet perustaa Edinburghiin oman studion, mutta hyviä tiloja ei löytynyt.

Joogaopettajat palasivat Turkuun ja haave omasta studiosta toteutui. Raussi oli jo pitkään unelmoinut omasta studiosta, jonka voisi rakentaa juuri omannäköiseksi ja tarjota erilaisia joogatunteja. Ensimmäinen Pure Move -studio aukesi Eerikinkadulle keväällä 2016, seuraavan vuoden syksyllä Marttiin aukesi yrityksen toinen joogastudio.

– Studioilla on yhteensä noin 60 viikkotuntia. Tämä vaatii aikaa ja keskittymistä. Meitä on kosiskeltu laajentamaan myös muihin kaupunkeihin, mutta tällä hetkellä keskitymme Turkuun.

Raussin mukaan jooga on ainakin yhden elämän mittainen koulu. Jooga tarjoaa aina fyysisiä ja myös henkisiä haasteita. Koskaan ei ole valmis. Raussilla oma joogaharjoittelu on siirtynyt fyysisyydestä yhä enemmän myös meditatiivisempaan suuntaan. Hän on keskittynyt joogan filosofiaan ja hengitysharjoituksiin fyysisten harjoitusten rinnalla.

– Yksi viimeaikaisista onnistumisen hetkistäni oli viime kesänä, kun olin Jani Jaatisen koulutuksessa. Hän on tuonut länsimaisten tietoisuuteen gokul yogan, johon kuuluu fyysisten liikkeiden lisäksi enemmän meditaatiota ja hengitysharjoituksia.

– Tämän nimenomaisen suuntauksen guruineen voi jäljittää reilun tuhannen vuoden päähän. Suuntaus on todella vanha muihin suuntauksiin verrattuina. Esimerkiksi isoimmissa suuntauksissa, kuten astangassa, perustajagurut ovat kuolleet vasta viimeisten kymmenen vuoden sisällä, Raussi jatkaa.

Nyt Pure Movessa on tarjolla gokul yogaa, Raussin mukaan ainoana studiona Turussa. Montaa gokul yogaa tarjoavaa salia ei ole koko Suomessakaan.

Tulevaisuuden haaveena Raussilla on toimia joogaopettajan roolin lisäksi yhä enemmän myös kouluttajana.

– Haluan tarjota syventävää koulutusta perustason joogaopettajille ja olla heille mentorina.

La 25.5. klo 10. Aamujoogaa meren äärellä. Aamujoogaa klassisen musiikin säestyksellä telakan laiturilla. Joogaohjaajina Johanna Raussi ja Riku Mikkola. Musiikki TFO:n jousikvartetti: Jonni Hämäläinen viulu, Ilana Gothóni viulu, Jouni Rissanen alttoviulu, Eija Huhta sello. Hevoskarintie 23. Tapahtuma on osa TFO telakalla -tapahtumaa.