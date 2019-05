Suora lähetys kello 10: Hyppää Funikulaarin koeajon kyytiin

Johanna Käkönen

Funikulaari otetaan Turussa käyttöön perjantaina. Suomen ensimmäistä ulkoilmaan rakennettua vinohissiä esitellään ennakkoon tiedotusvälineiden edustajille. Turun Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden ja tutustumisajon suorana lähetyksenä tällä sivulla.

Katso suora lähetys Funikulaarista tiistaina kello 10 alkaen. Tutustumisajo on vuorossa projektiesittelyiden jälkeen.

Tilaisuuden aluksi kokonaisuutta esittelevät projektijohtaja Janne Laine, arkkitehti Pekka Vapaavuori Arkkitehtitoimisto Vapaavuori Oy:stä ja teollinen muotoilija Jussi Hurskainen Idis Design Oy:stä. Tutustumisajo on vuorossa esittelyiden jälkeen.

Funikulaari kulkee Linnankadun ja Graniittilinnankadun väliä osoitteessa Linnankatu 55. Funikulaari tarjoaa esteettömän kulun Kakolanmäelle, jonne ei ole muuta joukkoliikennettä.

Radan pituus on 130 metriä ja korkeuseroa ala- ja yläaseman välillä on 30 metriä. Matka-aika yhteen suuntaan on noin yksi minuutti. Kyytiin pääsee molemmilta asemilta.

Funikulaarin asemat ja rataympäristön on suunnitellut arkkitehti Pekka Vapaavuori, arkkitehtisuunnittelusta ja pääsuunnittelusta vastaava Leitnerin alikonsultti Arkkitehtitoimisto Vapaavuori Oy:stä.

Funikulaarin rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2018 ja sen kokonaishinta on 5,6 miljoonaa euroa. Laitteiston toimittaa italialainen Leitner GmbH. Asemien pääurakoitsijana on ollut Kuntec Oy.

Juha Paju

Alun perin funikulaari oli tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 lopulla. Käyttöönoton aikataulu siirtyi kuitenkin ensin helmikuun lopusta maaliskuun loppuun ja sitten toukokuun loppupuolella.