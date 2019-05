Itäharjun ajot palaa näytösajoilla alkuperäisiin kortteleihin

Itäharjun ajot -tapahtuma tuo helatorstaina veteraaniajoneuvot vuosina 1955–1965 järjestettyjen ajojen kotiseudulle. Näytösajot ajetaan reitillä Teollisuuskatu–Rautakatu–Ilmarisenkatu–Tierankatu. Tällä kertaa kyseessä ei ole kilpailu, vaan autot ja moottoripyörät ajavat reittiä näytösluontoisesti.

Itäharjun ajoissa kilpaili aikanaan monet kuuluisat suomalaiskuskit autoin ja moottoripyörin. Helatorstain Itäharjun ajot 1955–1965 -näytösajotapahtumassa on mukana vuoden 1970 ja sitä vanhempien vuosimallien autoja sekä vuoden 1972 ja sitä vanhempia moottoripyöriä.

Autot ja moottoripyörät lähtevät tasatunnein 1750 metriä pitkälle katuradalle. Ensimmäinen lähtö on kello 10 ja viimeinen kello 15. Kulkuneuvoihin pääsee tutustumaan lähemmin varikkoalueella kello 9 alkaen, ja näytteillä on muutakin ajokalustoa. Alueella on myös kahvi- ja grillimyyntiä, sekä lapsille pomppulinna.

Tapahtuman järjestelyistä vastaa Veteraanimoottoripyöräklubin Turun aluekerho Paronin Pojat yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.