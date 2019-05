Turun Hope toteuttaa vähävaraisten nuorten unelmia lahjoituksilla

Vapaaehtoisyhdistys Turun Hope kerää lahjoituksia vähävaraisten nuorten unelmien toteuttamiseksi. Kampanja käynnistyy huomenna 21. toukokuuta ja lahjoitukset jaetaan Turun Hopen asiakasperheille Toivon päivänä 4. kesäkuuta.

– Lapsille ja nuorille unelmat ovat tärkeä osa arkea. Kesäloman kynnyksellä perheiden eriarvoisuus korostuu, kun osalla on mahdollisuus huvipuistoretkeen tai ulkomaanmatkaan ja toisilla ei. Kesälomalla lapset ja nuoret ovat erityisen onnellisia uusista harrastusmahdollisuuksista sekä vapaa-ajan elämyksistä, Turun Hopen tiiminvetäjä Arja Heinonen sanoo tiedotteessa.

Kampanjan kohderyhmänä ovat Hopen asiakasperheiden 10–17-vuotiaat tytöt ja pojat.

Nuorten toiveisiin voi tutustua Turun Hopen Facebook-sivulla koko kampanjan ajan. Lisäksi toiveita voi tiedustella puhelimitse numerosta 045 130 3274 Hopen aukioloaikoina tai sähköpostitse osoitteesta turku@hopeyhdistys.fi.

– Halukkaat lahjoittajat voivat valita toiveiden joukosta itselle mieluisan tavan auttaa. Kampanjaan voi osallistua joko raha- tai tavaralahjoituksella. Isompiin haaveisiin keräämme rahat yhteen useilta lahjoittajilta, joten jokainen voi osallistua haluamallaan summalla, Arja Heinonen sanoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Turun Hopen asiakasperheiden määrä on lisääntynyt tasaisesti jo usean vuoden ajan. Viime vuonna perheitä oli yhteensä noin 500 ja lapsia ja nuoria noin 1 200. Kevään 2019 aikana Hopen asiakkaaksi on kirjautunut jo noin 300 uutta perhettä, joissa on yhteensä noin 740 lasta ja nuorta.

Hopen paikallinen toiminta pyörii noin 20 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Tarpeen tullen mukana on myös muita auttajia.

Hope - Yhteisesti ja Yhdessä ry aloitti toimintansa Turussa vuonna 2012. Toiminta ulottuu myös ympäryskuntiin, kuten Paimioon, Sauvoon, Naantaliin, Ruskoon, Lietoon ja Somerolle. Asiakkaat tulevat sosiaali- ja perhetyön sekä diakoniatyön kautta, osa ottaa yhteyttä itse.