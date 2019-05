Luonto Plus: Metsäpaloalueella luonto alkaa vähitellen vallata aluetta takaisin

Luonto Plus -ohjelman tiimi matkaa tällä viikolla Pyhärannan Reilaan, mutta sitä ennen tiimi käy tutkimassa viime kesän suurta metsäpaloaluetta Pyhärannan Luhdantiellä. Vajaa vuosi on kulunut ja noin 70 hehtaarin paloalue on edelleenkin synkkää nähtävää, mutta luonto alkaa pikku hiljaa vallata aluetta takaisin. Ensimmäisten joukossa hiiltyneellä maapohjalla viihtyvät hiilimaljakkaat. Jakso on kaksiosainen, ja toinen osa julkistetaan ensi viikolla.

