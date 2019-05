DB Schenker ottaa rahtipolkupyörät käyttöön Turussa

Kuljetus- ja logistiikkayhtiö DB Schenker aloittaa pakettien jakelun sähköavusteisten rahtipyörien avulla Turussa. Rahtipyörän lähiterminaali sijaitsee Turun ammattikorkeakoululla Kupittaalla.

Rahtipyöriä käyttämällä yhtiö pyrkii ratkomaan kaupunkilogistiikan ongelmia ruuhkaisilla keskusta-alueilla. Tyypillisiä haasteita ovat jakeluautojen runsas määrä ahtailla kaduilla, kevyen liikenteen ja ammattiliikenteen yhteensovittaminen sekä kaupunkiliikenteen päästöt. DB Schenker jakaa rahtipyörillä pääasiassa verkkokaupan ostoksia ja muita pieniä lähetyksiä yhtiön noutopisteisiin ja yrityksiin.

Rahtipyörät otettiin käyttöön viime kesänä Helsingissä.

– Viime kesän kokeilumme Helsingin keskustassa oli erittäin myönteinen, joten päätimme laajentaa pyöräjakeluita myös Turkuun. Rahtipyörällä voimme jakaa lähetyksiä varsinkin sellaisilla alueilla, joissa autoliikennettä on rajoitettu tai joissa on hyvät kevyen liikenteen verkostot. Meille on tärkeää vähentää myös jakelutoiminnasta aiheutuvia päästöjä, sanoo Schenker Oy:n toimitusjohtaja Petteri Nurmi tiedotteessa.

DB Schenker saavutti jo viime vuonna 2018 vuodelle 2020 asettamansa tavoitteen vähentää maakuljetusten päästöjä 20 prosenttia vuoden 2006 tasolta. Yhtiön uusi tavoite on vähentää maakuljetusten päästöjä 34 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.