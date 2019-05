Turku houkuttelee ohjelmistoalan työntekijöitä Filippiineiltä

Kokoomus politiikkaa

Se on sitten siinä... nimittäin Suomen kohtalonhetket. Kun mukamas Suomesta ei löydy työvoimaa... siis kysehän on halpatyövoimasta millä Suomesta on jo nyt tehty Pohjolan Banaanivaltio vukrafirmojen avustuksella.



Vieläkö joku ihmettelee syntyvyyden romahdusta ja suomalaisten nuorten joukkopakoa Suomesta pois työn perässä oikeisiin sivistysmaihin? Suomi on Pohjolan euostoliitto missä ei ole taviksella mitään tulevaisuutta.



Nuorille terveisiä, muuttakaa ihmessä pois tästä riistomaasta työnperässä, maihin missä on oikeasti tulevaisuus ja missä voi rakentaa elämäänsä kuten 70-80-luvuillakin tapahtui, samat ajat ovat tulleet takaisin, tämä maa ei enää elätä kansaansa. Kyllä hävettää olla suomalainen!

