Kaupungin puistot niittämättä

Pitäkää nurmikot matalina. Joissain taloyhtiöissä jopa suunnitellaan nurmikoiden leikkaamisen lopettamista, jotta luonto monimuotoistuisi. Nurtsi on niin tylsä. Konneille halutaan elintilaa. Hoitamattomia pöpeliköpihoja on paljon. Kaupungin on vahdittava pihojen siisteyttä.



Kaupungin pitää huolehtia itse paremmin omista viheralueistaan ja puistoistaan. On kaupungin puistoja, mitkä niitetään kerran vuodessa. Se ei riitä. Osaa kaupungin alueista hoitavat asukkaat tai haluaisivat hoitaa oikein luvalla jopa sopimuksella. Sekään ei riitä, koska käytännössä työ jää tekemättä. Näitä pöpeliköitä löytyy monia mm. kaupungin jakamien viherlaatikoiden ympäristöstä. Punkin puremat tulevat lisääntymään näiden perunan- ja kurpitsanviljelijöiden joukossa.

