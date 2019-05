Ralf Törngren -palkinto Ina Laaksolle

Teologian kandidaatti Ina Laakso vastaanottaa Åbo Akademin säätiön jakaman Ralf Törngren -palkinnon. Palkinto jaetaan henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti säätiön, Åbo Akademin tai ylioppilaskunnan hyväksi. Palkinnon suuruus on 6 000 euroa.

Ina Laakso on syntynyt vuonna 1994 Porvoossa ja opiskelee teologiaa Åbo Akademissa. Hän on hoitanut useita luottamustehtäviä Åbo Akademin ja Åbo Akademin ylioppilaskunnan elimissä, mm. ylioppilaskunnan hallituksen ja valtuuskunnan jäsenenä. Vuonna 2018 Laakso toimi ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana. Hän on myös Åbo Akademin yliopistokollegion varapuheenjohtaja sekä Åbo Akademin tutkintolautakunnan ja Åbo Akademin strategiatyöryhmän jäsen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ina Laakso ”on loistavalla tavalla edistänyt opiskelijoiden hyvinvointia ja heidän osallistamista Åbo Akademissa”, palkintoperusteluissa todetaan.

– Opiskelijaedustajana oppii syvällisemmin, miten yliopisto toimii. Lisäksi haluan edistää parempaa opiskeluarkea kanssaopiskelijoilleni, Laakso sanoo tiedotteessa.

Laakson asettivat ehdolle Humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnan dekaani Mikael Lindfelt, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Malin Brännback sekä Åbo Akademin ylioppilaskunta.