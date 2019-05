Autoihminen.. toistaiseksi

Tunnin juna -hanke herättää visioita ja antaisi mahdollisuuksia tuleville (nykyisille myös) sukupolville pysyä maamme kehityksen kärjessä. Nyt yksinkertaisesti Helsinki on keskus lähes kaikessa mitä valtiossamme isoja juttuja on ja tulee olemaan. Mutta hanke on iso, suorastaan valtava. Aiemmin, noin yli tai ali sata vuotta sitten kyettiin rakentamaan rataverkkoa ulottumaan etäisiinkin kuntiin, nyt tuntuu, että mihinkään ei ole varaa! Tosiasia on kuitenkin, että verkko palvelee todella pitkään ja kustannuksia pitäisi nähdä laskettavan koskemaan koko elinkaaren ajalle. Tietysti itse rakentaminen on oma juttunsa, mutta se rahoitus, siihen pitäisi saada kuten mr. J. Sipiläkin on todennut, oma yhtiönsä... minkälainen se sitten olisikin. Mutta Turun päässä uutta ratahanketta ajatellen pitäisi myöskin asema rakentaa uusiksi, linja-autoaseman lähialueelle jotta se hyöty olisi ajankäytön suhteen ihmisille edullinen.

PS. Oppisimme kyllä kayttämään junaa huomattavasti nykyistä enemmän mikäli se... toimisi!

