Jopa alakoululaiset etsivät seksikumppaneita alastonkuvien avulla Kaarinassa – Turun koulupomo Jalonen: Liittyy groomingiin

Piispa Kaisamari Hintikka vihkiys-saarnassaan totesi, että taivasten valtakunta alkaa olla lähellämme. Kun seuraa tapahtumia ja ilmiöitä joka alalta ympäri maailman, alan todella ymmärtää tämän saarnan sisällön. Eräs harrastetuttuni kommentoi jo 20-vuota sitten, että Internet on tuleva imiskunnan syöpä. Hyvä palvelija, mutta huono isäntä. Ihmisluonteella on se paha vika, että kaivetaan sovelluksista myös ne pahat ja rikolliset mahdollisuudet. Älypuhelimiin varmasti saa kaikki mahdolliset estot jotka suojaa nuoria erilaisilta hairahduksilta, mutta vanhempien pitää valvoa heidän viestintää. Minunkin nuoruudessa opiskeluvuosina haaveiltiin kaikesta, ja saada joku seurestelu kumppani. Mutta ne oli kahdenkeskisiä tai jonkun luotettavan ystävän sisäisiä juttuja. Ja vanhemmat kyllä puuttuivat, jos oltiin hakoteillä. Opiskelu on nuorille äärimmäisen tärkeää tulevaisuuden kannalta, ja sen jälkeen ehtii varmasti löytää se oikea elämänkumppani. Jos pilaa jo tässä vaiheessa idententtinsä lähettämällä esim. alapään kuvia jollekin netin kautta. On se surullinen juttu, koska siellä netissä ne pyörivät hamaan loppuun asti.

