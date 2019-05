Rangaistus taitojen mukaan

Jos "lapsukainen" osaa tehdä somessa tai it-maailmassa tai konkreettisesti ympäristössä mitä tahansa rikoksia, hänet tulisi saattaa siitä vastuuseen välittömästi vaikka hän olisi vasta 10-vuotias. Nyt on liikaa vallalla "Et sä mulle mitään mahda!" mentaliteetti auktoriteetteja kohtaan. Vanhemmat, opettajat, sosiaalikasvattajat, poliisit, vartijat jne. eivät voi enää lastensuojelupykälien rajoitteiden takia tehdä yhtään mitään.

Sen myötä aina pahenee tilanteet, kun perheessä ei kukaan ole vastuussa lasten tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Ensimmäinen askel olisi, että pienenkin lapsen elättäjä maksaa lapsen tahallaan tekemät rikokset niiden korvaussummista riippumatta. Ei tää muuten vähene. Kyllä sitä on melko helppoa erottaa vielä vahingossa tai vallattomuuttaan aiheutetut rikkomukset niistä suunnitelluista!

