Lounaspaikka: Kotiruokaa koulutuskeskuksessa

Lounasravintola Mik-Mak sijaitsee Turun aikuiskoulutuskeskuksen (AKK) Artukaisten toimipisteen yhteydessä, mutta ravintola on avoinna kaikille.

Perjantaina lounasajan alkaessa suuri salitila alkaa täyttyä. Suomen kielen lisäksi lounastajat käyvät keskusteluja englanniksi.

Keittiömestari Tuire Harjanne kertoo suurimman osan ruokailijoista olevan aikuiskoulutuskeskuksen opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä lähialueen yritysten työntekijöitä. Päivittäin ravintolassa käy lounastajia noin 150–200.

Harjanne pitää ravintolaa yhdessä veljensä Mikko Harjanteen kanssa.

– Itse päädyin vähän vahingossa alalle. Mikko piti aikaisemmin ravintolaa isämme kanssa. Kymmenisen vuotta sitten ravintolan kokki oli lopettamassa töitään täällä, ja isämme ehdotti, josko minä tulisin paikkaamaan tilannetta.

– Ruuanlaitto oli ollut rakas harrastukseni. Sitten siitä tuli työni ja siirryin talousassistentin ammatista kokiksi, Harjanne hymyilee.

Harjanne kuvailee ravintolan lounasta perinteiseksi kunnon kotiruuaksi. Lounaaseen kuuluu salaattipöytä, buffet, keitto ja jälkiruoka. Valita voi myös pelkän keittolounaan. Buffetlounaaseen kuuluu kaksi lämmintä ruokavaihtoehtoa.

Harjanteen mukaan lämpimissä ruuista raaka-aineena käytetään vaihtelevasti lihaa, broileria ja kalaa. Hän jatkaa, että ruuat on valmistettu mahdollisuuksien mukaan aina alusta lähtien itse.

– Kerran pari viikossa yhtenä vaihtoehtona on kasvisruoka. Lisäksi keitot ovat kevyempi lounasvaihtoehto. Vuosien varrella olemme huomanneet, että asiakkaat toivovat niin sanotusti tuhdimpia vaihtoehtoja. Erilaiset liharuuat ja makkarakastikkeet ovat suosittuja, kuten myös pastaruuat kuten esimerkiksi lasagne.

Eero Saarikoski Keittolounas oli maukas ja ruokaisa.

Parin viime vuoden aikana lounasravintolassa on lisäksi pitänyt kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen, että ruuissa on erilaisia lihavaihtoehtoja.

– Aikuiskoulutuskeskuksessa on alkanut olla enemmän kansainvälisiä opiskelijoita. Opiskelijat haluavat tietää, mitä lihaa ja raaka-aineita annoksissa on käytetty.

– Lounasbuffetissa ruuat on merkattu sanoin ja kuvin. Näin ainakaan kielimuuri ei ole esteenä annosten tulkinnassa, Harjanne kuvailee.

Myös ruoka-allergikot on huomioitu.

Mik-Makissa lounaat eivät noudata viikoittain kiertävää listaa. Harjanne haluaa suunnitella jokaiselle viikolle vaihtoehdot erikseen kauden raaka-aineita suosien.

– Tavallaan viikoittainen suunnittelu on haastavaa, mutta samalla se on mukavaa. Asiakkaillemme on myös mielekästä, että ruuissa on näin vaihtelua. Näin myös joitain ei-toivottuja ruokia voi ottaa pois valikoimasta ja tuoda jotain uutta tilalle.

Harjanne harmittelee, että esimerkiksi tillilihaan on tänä päivänä liitetty negatiivinen leima, ja ruoka ei kelpaa lounaslistalle.

– Ehkä jos tilliliha nimettäisiin uudella tavalla, se jälleen maistuisi, Harjanne hymyilee.

Testipäivänä tarjolla oli pinaattista lohiperunalaatikkoa, porsaanleikettä sekä bataatti-linssikeittoa. Valitsin keiton, joka oli hyvänmakuista, mukavan paksua ja ruokaisaa. Yhdessä salaattipöydän runsaan tarjonnan kanssa keittolounas piti nälkää poissa pitkälle iltapäivään.

Lounaan lisäksi Mik-Mak tarjoaa catering-palveluja, ja ravintolatilaa voi vuokrata juhlien järjestämiseen. Ravintolan yhteydessä on tilaussauna kokouksien pitoon ja illanviettoihin.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.