Elokuvien Turku tutuksi kävellen

Turussa on filmattu noin 50 elokuvaa, lukemattomia tv-sarjoja, animaatioita ja dokumentteja. Turku on tuttu muun muassa Vares-elokuvien, Tyttökuninkaan, Levottomien ja Luokkakokouksen näyttämönä. Näiden ja monen muun elokuvan näyttämölle tutustutaan Visit Turun Movie Walk -teemakävelykierroksella.

Movie Walk on Visit Turun ja Länsi-Suomen elokuvakomission viime vuonna lanseeraama opastettu kävelykierros, jossa kierretään Turussa kuvattujen elokuvien kuvauspaikoilla. Kierros kestää puolitoista tuntia ja kävelymatkaa kertyy noin kaksi kilometriä.

Visit Turku järjestää paljon erilaisia teemakävelyjä, mutta Movie Walk on kierroksia vetävän oppaan, Pirita Lentiön mukaan ihan poikkeuksellinen kierros.

– Kierroksen dramaturgiasta vastaa Satu Rasila. Kun kierrosta alettiin ideoida, Satu osasi nähdä sen ihan toisin kuin me oppaat. Hän näki kierroksen tarinana ja esitti kysymyksiä, kuten kuka on kierroksen pääosassa, missä on kierroksen aloitus ja mikä on sen kohokohta, Lentiö kertoo.

Kierroksen pääosassa on jokiranta, jonka varrella on kuvattu lukuisia elokuvakohtauksia. Kierroksella keskitytään 2000-luvulla kuvattuihin elokuviin.

– Elokuvia on niin paljon, että piti tehdä valintaa. Rajasimme mukaan kymmenkunta elokuvaa, joita on kuvattu Aurajoen rannalla tai sen läheisyydessä, ja joissa Turku on enemmän esillä. Kierroksella käymme kuvauspaikoilla, jotka ovat kävelyetäisyydellä aloituspaikasta eli matkailuneuvonnasta.

Lentiö katsoo vapaa-ajallaan mielellään elokuvia ja moni kierrokselle päätyneistä elokuvista oli hänelle jo entuudestaan tuttu. Lentiölle yksi kierroksen suosikkielokuvista on Aku Louhimiehen ohjaama, vuonna 2000 julkaistu elokuva Levottomat.

– Se on jo lähes 20 vuotta vanha, mutta se on oman sukupolveni Käpy selän alla. Se on erityinen siksikin, että näin, kun elokuvaa kuvattiin Aurajoen rannassa.

Kierros etenee jokirannan läntistä puolta Tuomiokirkolle ja sieltä itäistä puolta takaisin. Auransillan kupeessa, Olavin Krouvin ja Uuden Apteekin kulmilla, puhutaan tietysti yksityisetsivä Vareksesta. Hahmo on Lentiölle erityisen mieluisa.

– Olen lukenut kaikki Vares-kirjat ja nähnyt varmaan kaikki Vares-elokuvatkin. Olavin Krouvin kohdalla voidaan naureskella sille, että elokuvassa yksityisetsivä Vares ottaa Olavin Krouvista taksin Uuteen apteekkiin. Kaikki paikan tuntevat tietävät, että matka on naurettavan lyhyt, mutta elokuvassa se näyttä pidemmältä.

Lentiön mielestä Turku on upea elokuvakaupunki, missä riittää hienoja kuvauspaikkoja. Yksi hienoimmista kuvauspaikoista hänen mielestään on Vareksen kotitaloa esittävän talon sisäpiha Taidemuseon kupeessa. Reijo Mäen Vares-kirjojen ja niiden pohjalta kuvattujen elokuvien ystävänä Lentiöllä on myös varma mielipide siitä, minkä elokuvan hän toivoisi kuvattavan Turussa.

– 30. Vares-kirja ilmestyi juuri, ja omaa mieltäni lämmittäisi, jos pian kuvattaisiin taas uusi Vares-elokuva, Pirita Lentiö sanoo.

Opastettu kävelykierros Movie Walk la 18.5. kello 13–14.30. Lisätietoja http://www.visitturku.fi/walk-teemakavelyt