Kolumni: Kevään poliittinen karnevaali

Otsikko ei viittaa menneisiin tai tuleviin vaaleihin vaan Euroopan yhteisiin musiikkikarkeloihin, joita juhlitaan tällä viikolla Israelin Tel Avivissa.

Euroviisuja on sinnikkäästi kutsuttu epäpoliittiseksi tapahtumaksi. Poliittinen sisältö niin viisukappaleiden sanoituksissa kuin esityksissä on Euroopan yleisradiounionin säännöissä diskaamisen uhalla kielletty. On kuitenkin selvää, että etenkään valtava kansainvälinen kulttuuritapahtuma ei voi olla olemassa jonkinlaisessa tyhjiössä, jonka ulkopuolelle politiikka olisi taianomaisesti rajattu.

Muistan aika lailla vuosi sitten lissabonilaisessa kuppilassa tuijottaneeni ruutua, joka näytti Euroviisujen finaalin kymmenen kilometrin päässä. Itse show oli minulle tuttu jo edellisen päivän kenraaliharjoituksista, mutta silloin pistelasku oli vasta harjoittelua.

En jännittänyt Suomen pärjäämistä, kuten en yleensäkään, vaan sitä, missä nämä karkelot olisivat vuoden kuluttua. Kun Israelin edustajan Nettan kappale Toy valittiin voittajaksi, olo oli juhlivan viisukansan keskellä vielä hilpeä – olihan show raikas, biisi menevä ja sanoituksiltaan asenteikas.

Ei kuitenkaan kulunut montaa hetkeä, kun jo useat Euroviisut kiertänyt seurueemme vajosi mietteisiin. Voisiko Israeliin lähteä? Onko se turvallista ja onko se eettisesti oikein? Osa meistä päätti lähteä, osa ei.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Palestiinalaisten ja Israelin hallinnon välinen konflikti on pitkin vuotta kirvoittanut muun muassa taiteilijoiden vaatimuksia siitä, että Israelin viisuja tulisi boikotoida. Myös Suomen edustajan lähettämistä on kritisoitu.

Minulle Euroviisut ovat kevään kohokohta. Kansainvälisyyttä, juhlatunnelmaa, huumoria ja musiikkia, josta itse pidän. Silti päätin katsoa viisut tänä vuonna koto-Suomessa, kaverin sohvalla.

Päätös oli lopulta monen tekijän summa, ei vain eettinen, mutta juuri nyt se tuntuu itselleni hyvältä ratkaisulta.

Suomen viisuedustaja Darude kommentoi STT:n haastattelussa, että se kritiikki, jonka mukaan viisut ovat Israelin propagandaa, luo enemmän keskustelua, ja voi sitä kautta johtaa parempaan.

Itse odotan mielenkiinnolla, miten politiikka näkyy viisuviikolla niin kansainvälisessä mediassa kuin itse viisuissa. Ennen kaikkea odotan silti musiikkia, show'ta ja voittajan julistamista, jotta voin tehdä matkasuunnitelmat tasan vuoden päähän.

Teea Jokihaara

Kirjoittaja on toimittaja.