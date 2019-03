Turun linna halutaan paremmin esille – eri puolilla Turkua kaadetaan huonokuntoisia puita

Ei varmasti

Ei yhtäkään tervettä vanhaa puuta kaadeta ! Nehän on yhtä historiaa ne puutkin ja kuuluu miljööseen . Ne puut on maisemaa,historiaa,luontoa ja antavat myös varjoa kesäkuumalla . Taiteilijat piirtää niistä kuvia . Retkeilijät istuu puiden juurella kesällä . Puu voi elää vaikka kuinka kauan . Historialliset puut pysyköön paikallaan . Vanhat puut on nähneet kun aika ennen autoja ratsastettiin hevosilla ja laivat oli puisia purjelaivoja . Turun linnan koko alue on kultuurihistoriallisesti äärettömän arvokasta aluetta mitä ei saa vahingoittaa tahallaan tai ilkeyttään ei edes kateudesta. Turistit käy siellä sen historian takia sentään ja siihen kuuluu koko alue puistoineen ja puineen . Japanilaiset turistit kuvaa niitä puita . Ei ei ei.

