Turkulaistutkija Laura Elo sai ensimmäisenä suomalaisena nuorten tutkijoiden palkinnon Pariisissa

Elisa Suokko

Biomatemaatikko Laura Elo sai ensimmäisenä suomalaisena arvostetun nuorten tutkijoiden palkinnon Pariisissa.

Turun yliopiston tutkimusjohtaja, biomatemaatikko Laura Elo on saanut ensimmäisenä suomalaisena Unescon ja L’Oréal Foundation -säätiön jakaman kansainvälisen International Rising Talent -tunnustuksen. Elon saama tunnustus on osa Unescon ja L’Oréalin arvostettua For Women in Science -ohjelmaa, joka palkitsee vuosittain naispuolisia luonnontieteiden tutkijoita eri puolilta maailmaa.

Tämän vuoden palkinnot jaettiin 14. maaliskuuta Pariisissa Unescon päämajassa. Tilaisuudessa jaettiin viisi 100 000 euron palkintosummaa ja 15 International Rising Talent -tunnustusta, jotka myönnetään alle 40-vuotiaille ansioituneille tutkijoille. Tänä vuonna palkintoraati painotti erityisesti matematiikkaa ja informatiikkaa.

– Tämä on hieno kunnianosoitus työlle, jota teen tutkimusryhmäni kanssa. Se on tunnustus koko ryhmälle ja yhteistyökumppaneillemme, Elo kertoi hetkeä ennen palkintotilaisuuden alkua Pariisissa.

Elo kehittää Turun yliopiston biotekniikan keskuksessa matemaattisia menetelmiä sairastumisriskin ennustamiseen. Elon tutkimusryhmän tavoitteena on auttaa lääkäreitä tunnistamaan diabeteksen ja erilaisten syöpien riskiryhmät jo ennen sairauksien puhkeamista.

– Me teemme laajojen potilasaineistojen pohjalta malleja ja laskureita, joita voidaan hyödyntää hoitotyössä. Kehittämämme työkalut auttavat tunnistamaan sairastumisriskin sekä myös arvioimaan valitun hoidon riskiä potilaalle. Tavoite on tehdä hyvästä hoidosta entistä parempaa.

Elo sai vuonna 2018 Unescon ja L’Oréalin jakaman kansallisen 15 000 euron apurahan. Tänä keväänä ohjelman kansainvälinen palkintoraati valitsi viime vuoden 275 kansallisen apurahan saajien joukosta 15 tutkijaa, joille myönnettiin nyt International Rising Talent -tunnustus.

Unesco ja L’Oréal Foundation aloittivat For Women in Science -ohjelman vuonna 1998. Sen tarkoituksena on tukea naispuolisten tutkijoiden tiedeuria. Unescon selvityksen mukaan ainoastaan 28 prosenttia tutkijoista on naisia.

– Suomessa tilanne on hyvä, mutta maailmanlaajuisesti naiset ovat aliedustettuja varsinkin johtotasolla. Tarvitsemme enemmän luonnontieteiden ja tekniikan roolimalleja tytöille, Elo summasi.